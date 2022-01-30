Туристам розповіли про одну небезпеку в Єгипті з січня до квітня

Вирушивши відпочивати на єгипетські курорти в січні, туристка розповіла, що обрала не найпопулярніший час для поїздки. Яка небезпека чатує на мандрівників у цій червономорській країні з січня по квітень, вона повідомила в блозі.

За словами мандрівниці, взимку в Єгипті розпочинається сезон вітрів. Вітер не просто сильний, а ще й крижаний, особливо це відчувають відпочиваючі при виході з води.

Триває період вітрів кілька місяців: з січня до квітня, проте в курортному Шарм-ель-Шейху, куди вирушила відпочивати туристка, вітер відчувається менше. При цьому вона зробила висновок, що насправді наявність гарячого вітру залежить від розташування готелю.

Якщо готель розташований в бухті, закритій від вітру горами, то відпочинок може бути цілком комфортним. Вода у цей час досить тепла – +20-22 °C. Але таких готелів не так багато і до вибору потрібно поставитися дуже уважно, – попередила вона.

Крижаний вітер може приховувати головну небезпеку Єгипту: «У цей час особливо легко можна обгоріти, так як сонце продовжує бути активним, але ви не відчуваєте, як воно пече через крижаний вітер. Постійно хочеться вибратися на відкритий простір та погрітися».

Резюмуючи блогер додала, що зимовий час і початок весни ідеально підходять для екскурсійного відпочинку, так як влітку стоїть пекельна спека і вибратися на екскурсію неможливо. Але виходити в море також можливо, головне – щоб був поблизу рушник.