Турагент розкрила, що реально чекає туристів у 3-зірковому готелі Шарм-ель-Шейха

Що чекає туристів в єгипетській «трійці» популярної та жвавої частини Шарм-ель-Шейха, реальна економія або сумна відпустка», турагент зі стажем повідомила у блозі на платформі «Яндекс.Дзен».

Для прикладу та звуження кола пошуку бюджетного готелю вона взяла «знаменитий променад» Наама Бей. За її словами, «виловити» тур у п’ятизірковий готель не завжди можливо, тому туристам, які твердо вирішили відпочити в найстарішій частині курорту, доводиться розглядати недорогі варіанти готелів зі скромним обслуговуванням. Найбільш бюджетна і тому популярна «трійка» в бухті – готель Falcon Naama Star Sharm El Sheikh, відпочинок у якому парі туристів обійдеться в межах 14-15 тисяч гривень – тур на 7 днів/6 ночей за системою обслуговування «все включено».

Перерахуємо за словами автора, що чекає мандрівників, які вирішаться вибрати такий варіант розміщення:

Готель працює не лише на звичних для посояльців «все включено», а й на напівпансіоні (сніданки плюс вечері). «Для туристів, які в готелі лише по суті ночують, це – «робочий» варіант», – зазначила експерт.

Вдале розташування. Поблизу знаходиться популярний торговий центр, є магазини та кафе. Дорога до пляжу займе близько десяти хвилин пішки. Судячи з відгуків, відпочиваючі цінують саме цей пляж, оскільки є хороший кораловий риф.

Безкоштовний пляжний інвентар, включаючи рушники.

Без безкоштовного бару на пляжі. Натомість – ресторан, але ціни на напої високі. Як зазначила фахівець, про напої бюджетним туристам краще подумати заздалегідь та принести із собою.

Готельні номери аскетичні. «Фешенебельного ремонту та стану кімнати точно чекати не варто. Меблі старенькі, сантехніка працює справно. Прибирання роблять щодня, комарів, як правило, немає», – так вона охарактеризувала стан номерів.

Непогане харчування. У меню представлена ​​яловичина та курка, десерти, фрукти. Проте видається їжа строго порційно. За добавкою треба підходити додатково. Це потрібно врахувати.

Загалом турагент прийшла до висновку, що цей готель ідеально підійде для невибагливих туристів. Тому якщо ви до цього відпочивали тільки в хороших «п’ятірках», то краще добре подумати. Він відповідає своїй «зірковості» і якщо їхати сюди за «погуляти» і гарним розташуванням, то не розчаруєтеся», – підсумувала вона.