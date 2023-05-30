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Стало відомо ким у Єгипті замінять російських туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Єгипті обурилися британськими цінами на відпочинок у Хургаді

Не тільки Туреччина розраховує на європейські ринки як на замінник російських туристів. Як повідомляє єгипетська преса, і Єгипет сподівається на зростання турпотоку з Євросоюзу, насамперед із Німеччини. Правда акцент робиться скоріше на екскурсійні напрямки, менш популярні у росіян, і більш популярні у німців.

Як заявив Мохамед Фарук, експерт з туризму, зараз держава прагне просувати всі єгипетські туристичні локації, укладаючи контракти з міжнародними туроператорами.

«Усі ознаки вказують на те, що в майбутній період країна стане свідком великої кількості туристів, особливо в Марса-Аламі, Шарм-ель-Шейху, Луксорі та Асуані», – наголосив він.

Німецький внесок очікується особливо активним на двох останніх напрямках. «Німці – це більшість туристів, які приїдуть до Єгипту в майбутній період, тому що німці закохані в єгипетську державу та її давнину. Вони є туристами номер один у країні вже понад 20 років», – заявив пан Фарук.

Він додав, що в провінціях Луксор та Асуан за рахунок цього вперше спостерігається значне зростання числа туристів влітку, причому темпи зовсім відрізняються від минулих.

Згадав він і російський турпотік у зв’язку з німецькою. Він зазначив, що з боку німців існує конкуренція для російських туристів.

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