Синоптики роз’яснили, коли у Єгипті потеплішає

Сильна хвиля холоду в Єгипті, що підносить такі сюрпризи як новорічну повінь у Хургаді та ранкові заморозки в Луксорі, залишить країну лише в лютому. Такий прогноз озвучив місцевим ЗМІ представник медіацентру Єгипетського метеорологічного управління (EMA) Манар Ганем. Він попередив, що поки що хвиля холоду все ще панує над Єгиптом і приносить сильний вітер і нічний холод – у Каїрі, наприклад, ранкові температури знову не вище 6 градусів – з чим можуть зіткнутися туристи на екскурсіях або через Каїр.

“Очікується, що на початку лютого атмосфера стабілізується і температура повернеться до нормальних показників”, – додав Ганем. Він також нагадав, що січень зазвичай виявлявся найхолоднішим місяцем на рік.

Примітка: раніше DIP повідомляв, що “У Єгипті найхолодніша погода за останні десять років”

Втім, поки що на курортах Єгипту цілком терпима погода – особливо якщо порівнювати з екстремальними показниками. Так, у Хургаді цього тижня очікується ясна погода, температура від +17 до +20 градусів вдень і не вище +11-12 уночі. Вода у морі +23 градуси.

У Шарм-ель-Шейху трохи тепліше +18-21, також ясна погода, нічні температури – до +14. Окремо попереджають туристів, які зібралися на екскурсію до монастиря Святої Катерини та на гору Сінай – там середні нічні температури – близько 6 градусів, але є ризик та заморозки до нуля.

Раніше DIP писав, що «Єгипет хоче заборонити самотнім туристкам селитися в готелі: спалахнув скандал».