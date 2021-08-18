Росія збільшить кількість рейсів в Хургаду і Шарм-ель-Шейх втричі

Росія потроїть кількість регулярних рейсів до Єгипту за маршрутом Москва-Хургада і Москва-Шарм-ель-Шейх до 15 з 27 серпня, повідомило в понеділок російське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на заяву федерального оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом.

“Було вирішено збільшити кількість регулярних рейсів на взаємній основі до Єгипту на маршрутах Москва-Хургада та Москва-Шарм-еш-Шейх з п’яти до 15 рейсів на тиждень на кожному маршруті з російських аеропортів, де відновлено міжнародні рейси на взаємній основі до Хургади та Шарм-ель-Шейха з частотою один рейс на тиждень на кожному маршруті”,-цитує заяву ТАСС.

Міжнародні аеропорти Хургади та Шарм-еш-Шейха в понеділок отримали перші прямі російські рейси з Москви після більш ніж шести років після катастрофи російського літака в 2015 році.

Минулого понеділка, туристів, що прибувають на перший рейс Шарм-ель-Шейха після перерви, прийняли губернатор Південного Синаю генерал Халед Фуда та посол Росії Борисенко.

Рейси між Росією і Єгиптом були повністю припинені в листопаді 2015 року, після того, як пасажирський літак російської авіакомпанії Когалимавіа, який прямував з Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург, вибухнув над Синайським півостровом, в результаті чого загинули всі 217 пасажирів і сім членів екіпажу.