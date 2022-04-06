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Російські туроператори заборгували туристам 8 млрд рублів після скасування поїздок до Єгипту

Євгеній Подольський

Керівник Федерального агентства з туризму Заріна Догузова повідомила в п’ятницю після зустрічі з послом Єгипту в Москві Назіхом ан-Наджарі, що заборгованість російських туроператорів перед туристами, які анулювали свої поїздки до Єгипту, становить близько восьми мільярдів рублів.

“Борги російських туроператорів за вже оплачені поїздки до Єгипту становлять майже вісім мільярдів рублів… Тому ми обговорили процедури запуску сезону. Насамперед йдеться про авіаперевезення, щоб наші туроператори та турагенти могли виконати свої обов’язки з оплачених турів, а туристи вирушили на запланований відпочинок”, – пояснила вона.

“Ми обговорили можливість запровадження карти “Мир” на курортах Єгипту, тим більше, що він зацікавлений у російському турпотоку та розвитку відносин між нашими країнами у сфері туризму”. Федеральне агентство повітряного транспорту рекомендувало російським авіакомпаніям, які мають повітряні судна, зареєстровані в реєстрах іноземних держав за договором лізингу з іноземною організацією, призупинити перевезення пасажирів та вантажів із Росії за кордон”, – додала Догузова.

Це сталося після того, як кілька літаків російських авіакомпаній було зупинено у закордонних аеропортах через санкції Європейського союзу.

Флагманський перевізник Єгипту EgyptAir також призупинив польоти до Росії в березні через проблеми зі страхуванням літаків.

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