Всі розділи
ГоловнаЄгипетРекордна спека накрила курорти Єгипту
ЄгипетТуризм

Рекордна спека накрила курорти Єгипту

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Єгипет прийшов «водянистий туман» та сильна спека: туристи рятуються у номерах

“Хвилі пекла” накрили курорти Єгипту – в Південному Синаї температура піднялася до 29-33 градусів, в Хургаді ще спекотніше, а рекордні температури зафіксовані на “курорті дайверів” у місті Дахаб на Сінаї.

Саме там стовпчик термометра, як заявив генерал-майор Халед Фуда, губернатор Південного Синаю, агенції «Аль-Ватан», у середньому фіксується на 29 градусів за Цельсієм, а вдень досягає 33 градусів. При цьому швидкість вітру досягала 18 км\год.

У Шарм-ель-Шейху, Нувейбі та Табі трохи прохолодніше – +27-28 градусів. Тепло навіть у високогірних місцях провінції, куди туристи люблять вирушати з екскурсією — і де ще недавно вночі фіксувалися заморозки до мінусових температур. Зараз днем у місті біля монастиря Святої Катерини 21 градус днем та 13 вночі, на горі Мойсея вдень до 17 градусів.

При цьому спека, судячи з прогнозів, йти не збирається – у Шарм-ель-Шейху мінімум до перших травневих протримається температура +29 – 31 градус, майже виключно сонячна погода з дуже високо активним сонцем. Вночі також теплі – близько +25 градусів.

У Хургаді ще спекотніше, що нетипово, найближчими днями температура очікується до +34 градусів, далі температура трохи знизиться – до +27-29 градусів. Вночі холодніше, близько +20. Червоне море прогріте до 24 градусів і запрошує туристів «охолодитись».

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Хургаді з’явилася нова визначна пам’ятка куди туристи масово повалили автобусами

Єгипет
Нову «визначну пам'ятку» Хургади представили в рамках програми «City...

В Анталії температура води в морі та повітря стали однаковими

Туреччина
Температура води в морі та повітря в Анталії стали...

На пляжі у Хургаді помітили величезну китову акулу, туристів просять бути обережними

Єгипет
Портал Cairo 24 повідомляє, що співробітники морського патруля в...

У Єгипті починаються температурні гойдалки: Хургаду накриє подих Сахари

Єгипет
Температурні гойдалки, пов'язані з «подихом Сахари», пообіцяли Єгипту у...

Небувалий масовий напад рожевих медуз пляжі Хургади: туристи в паніці, їх заспокоїли фахівці

Єгипет
Небувалий масовий напад рожевих медуз на пляжі Хургади зафіксували...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропакурйозПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму