Рекордна спека накрила курорти Єгипту

“Хвилі пекла” накрили курорти Єгипту – в Південному Синаї температура піднялася до 29-33 градусів, в Хургаді ще спекотніше, а рекордні температури зафіксовані на “курорті дайверів” у місті Дахаб на Сінаї.

Саме там стовпчик термометра, як заявив генерал-майор Халед Фуда, губернатор Південного Синаю, агенції «Аль-Ватан», у середньому фіксується на 29 градусів за Цельсієм, а вдень досягає 33 градусів. При цьому швидкість вітру досягала 18 км\год.

У Шарм-ель-Шейху, Нувейбі та Табі трохи прохолодніше – +27-28 градусів. Тепло навіть у високогірних місцях провінції, куди туристи люблять вирушати з екскурсією — і де ще недавно вночі фіксувалися заморозки до мінусових температур. Зараз днем у місті біля монастиря Святої Катерини 21 градус днем та 13 вночі, на горі Мойсея вдень до 17 градусів.

При цьому спека, судячи з прогнозів, йти не збирається – у Шарм-ель-Шейху мінімум до перших травневих протримається температура +29 – 31 градус, майже виключно сонячна погода з дуже високо активним сонцем. Вночі також теплі – близько +25 градусів.

У Хургаді ще спекотніше, що нетипово, найближчими днями температура очікується до +34 градусів, далі температура трохи знизиться – до +27-29 градусів. Вночі холодніше, близько +20. Червоне море прогріте до 24 градусів і запрошує туристів «охолодитись».