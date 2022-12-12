Пропонують більше за менше: озвучено напрямки, куди прямують європейські туристи в сезоні-2023

Напрями, які «пропонують більше за менші гроші» – а насамперед це Туреччина та Єгипет, виграють у сезоні літо-2023. Такий прогноз європейських туроператорів опублікували турецькі ЗМІ.

Так, озвучуючи свої прогнози на майбутній сезон, гендиректор німецької FTI Group Ральф Шіллер сказав, що влітку 2023 року, яке буде відзначено зростанням цін і невизначеністю, такі напрямки, як Туреччина та Єгипет, які «пропонують більше за менші гроші», безперечно виграють. «Через підвищену чутливість туристів до ціни відпочинку, ми очікуємо переходу до напрямків, які пропонують більше за нижчою ціною. Тобто Іспанії та Греції туристи віддадуть перевагу Туреччині та Єгипту», – запевнив він. При цьому в основному це торкнеться бюджетніших туристів, які віддають перевагу 3* або дешеві 4*. При цьому в сезоні 2022 року улюбленими напрямками німців залишилися Іспанія, Греція, Туреччина та Італія — тут туроператор і шукає можливості співпраці з новими готелями, також він планує розширюватися Єгиптом.

Йохан Лундгрен, генеральний директор британського туроператора Easy Jet, сказав, що серед дешевих напрямків відпочинку лідирують Туреччина, Греція та Єгипет. Саме попит на ці напрямки вплинув на рейси однойменної авіакомпанії до Східного Середземномор’я, і зараз продажі «все включено» мають гарний попит — в основному завдяки невпевненості туристів у цінах майбутнього сезону. «Туристи будуть максимально налаштовані захистити свій бюджет і мінімізувати витрати, але не йтимуть на компроміс щодо якості», – додав він. Щоправда, на перельотух вважають за краще заощадити — 66% туристів готові віддати перевагу лоукостеру, яким і є названа компанія.