Перераховані основні хитрощі бюджетних готелів Туреччини та Єгипту: туристів там чекають неприємні сюрпризи

Найнеприємніші сюрпризи від готелів Туреччини та Єгипту представили туристам експерти одного з популярних туристичних сервісів. Серед них — затримки з заселенням, проблеми зі прибиранням, неочевидні платні додаткові послуги, побори та інші проблеми.

Загалом експерти розповіли про такі неприємні сюрпризи:

Поверхневе прибирання в номері: що в Єгипті, що в Туреччині в бюджетних готелях найчастіше просто застилають постіль, не змінюючи білизну. Як поскаржилися туристи, іноді ті самі плями можна спостерігати на акуратно складених рушниках і простирадлах тиждень, а то й більше. Буває, що пісок із пляжу, теж не прибирають.

Затримки із заселенням: зазвичай правила припускають заселення виселення о 12:00, заселення після 14:00 – 15:00. Але трапляється, що заселення затримують на декілька годинників без пояснення причин. Гостям дозволяють користуватися всіма послугами готелю, крім номера, тому можна побачити людей, що сидять після басейну в холі.

Аналогічно туристам, що виселяються, доводиться чекати автобуса кілька годин у холі. Причому туристам, які прагнуть заощадити, радять окремо звернути на це увагу — річ у тому, що тури з незручним часом вильоту дешевші.

Неякісне спиртне: безкоштовні напої в барі не завжди сподобаються туристові: найчастіше представлено від трьох до п’яти коктейлів, які зазвичай розбавлені водою. Пиво в більшості готелів розливне, але тільки одного виду. За різноманітністю доведеться йти до найближчого супермаркету. У більшості all inclusive весь алкоголь місцевого виробництва. Іноземні сорти пропонують готелі із форматом Ultra All inclusive.

Їжа та басейн за розкладом: аll inclusive – це точний час надання послуг, в результаті є ризик при пізньому заїзді або після екскурсії залишитися голодними. Вихід – ресторан за окрему плату. Розклад є і біля басейну. Басейни можуть працювати в певний час і закриватися ввечері для очищення. Вдень постояльці можуть зіткнутися з дефіцитом лежаків та з великою кількістю людей у ​​самому басейні.

Залежні продукти: часто в бюджетних готелях, що турецьких, що єгипетських персонал просто перекладає продукти зі сніданку на обідні таці. У тому числі фрукти та салати – що буває і просто небезпечно.

Найзручніше розташування готелів: найчастіше готелі розташовані не так близько до найближчого міста. Здебільшого в Туреччині, стверджують експерти, знайти поза готелем аптеку чи супермаркет — не така проблема. А ось перед поїздкою до Єгипту варто заздалегідь дізнатися, чи є таксі в готелі і скільки це коштує. Таксі в готелі може коштувати майже в 20 разів дорожче, ніж автобус до потрібної локації. Так, наприклад, із турецького Кумкоя у Сіді автобус коштує 1 долар, а таксі — 20–30 $. У курортних готелях Туреччини часто пропонують безкоштовний трансфер для шопінгу. Варто уточнювати у гідів, наскільки це безкоштовно. Буває, що подорож оплачується готелем лише в один бік.

Платна вода: йдеться про воду з міні-бару. Іноді виявляється, що в номері її можна пити лише за гроші. І часто при чек-ауті.

Платний апгрейд: головний неприємний сюрприз турецьких та єгипетських готелів. Туристів заселяють у маленький номер, із видом на пустир чи із запахом каналізації — ті обурюються, але на ресепшені дізнаються, що цю категорію (економ) вони й придбали. Щоб підвищити категорію до стандарту, необхідно доплатити. Сума зазвичай не перевищує 20-25 $.