Перелякані туристи в Єгипті б’ють на сполох через море, що пішло на десятки метрів

На курортах Єгипту також помічена аномалія, яка раніше налякала туристів на Середземному морі, в першу чергу в Туреччині: йдеться про відхід моря. «Сезонний» відлив цього року виявився настільки рекордним, що на тлі новин про землетрус у Туреччині чимало налякало місцевих жителів та туристів, які б’ють на сполох через море, що пішло. Втім, на місцях експерти, включаючи і блогерів, наприклад, зазначають, що все зовсім не так погано, «рекорди» догляду води все ж таки локальні, а місцева влада закликає не піддаватися паніці. Зокрема, запевняючи населення, що ризик землетрусу на курортах мінімальний.

«Після всіх потрясінь у Туреччині та Сирії багато хто звернув увагу на екстремальний відлив у деяких регіонах – у тій же Туреччині, в Ізраїлі, на Кіпрі тощо. Останнім часом пишуть про сильні відливи у нас у Шармі. Справа, звичайно, не в відпливі як такому – річ у тому, що відлив буває провісником початку цунамі чи землетрусів. А з урахуванням останніх новин самі розумієте… люди досить нервово реагують на таку інформацію», – пише у вступі блогер.

За її словами, саме по курорту з’явилася інформація, що в деяких місцях в Шарм-ель-Шейху море «пішло» на 5-10 метрів, і це підтверджують багато туристів. «Хоча місцеві жителі визнають, що відливи трапляються регулярно, цей все ж таки виявився рекордсменом», – зазначає блогер.

Втім, зі слів «місцевих жителів» все не так погано: екстремальні величини відпливу все ж таки виявилися локальними. На якихось пляжах відливу майже непомітно, на якихось він «у межах норми», а подекуди справді ставить рекорди. «Найсильніші відливи – у Набці. Там море може дійсно помітно обміліти і стати “по щиколотку”. Але це тимчасове явище», – заявляє блогер.

Далі вона, у свою чергу, заспокоює туристів, що хоча через нещодавні землетруси могли утворитися розломи в земній корі, куди пішла “зайва” вода, особливих ризиків це не несе. «Фахівці кажуть, що цунамі з відливами не пов’язані безпосередньо, хоча відливи можуть бути однією з непрямих ознак – але сам механізм зародження цунамі відрізняється. Поки що немає підстав підозрювати, що тут трапиться щось подібне», – зазначила блогер.

Далі вона наводить офіційну інформацію від єгипетської влади. «Кабінет міністрів випустив із заяви, що найближчим часом Єгипет не буде схильний до цунамі і руйнівних природних явищ. Вони посилаються на дані Національного дослідницького інституту астрономії та геофізики (NRIAG), який відстежує можливість землетрусів через національну сейсмічну мережу та заперечує інформацію, що Єгипет перебуває у небезпеці. Влада закликає людей не піддаватися паніці», – заявила блогерка. Послалася вона і за словами голови Національного інституту океанографії та рибальства Амра Закарії: на його думку, падіння рівня води не означає природних катаклізмів. На його думку, сильний відплив виник під впливом підвищення атмосферного тиску у регіоні. «Хочеться вірити, що все так і є», – підбиває підсумок блогер.