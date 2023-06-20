Опубліковано звіт про причини нападу акули на російського туриста: усі попередні версії виявилися невірними

Усі попередні версії причини нападу акули на російського туриста можуть виявитися невірними. Принаймні технічний звіт про інцидент з акулою в Хургаді, який був підготовлений єгипетським науковим комітетом, що складається з експертів з морських наук із заповідників Червоного моря та Інституту морських наук та рибальства в Хургаді, назвав ще одну причину того, що акули підходять до узбережжя, та нападають на людей. І причина ця банальна – голод. «Напад був скоєний з метою отримання необхідного харчування через перевилов та нестачу рибних запасів у Червоному морі», цитують єгипетські ЗМІ.

«Цей напад можна вважати одним із очікуваних нещасних випадків, які можуть статися у Червоному морі. Кількість нападів акул на людей збільшилася останнім часом внаслідок того, що рибні запаси в Червоному морі страждають через незаконну та нерегульовану рибальську діяльність», – заявлено у звіті комітету. Інших причин для агресії акули у своїй дослідження не виявило.

Нагадаємо, що раніше висувалися інші версії. Так, дослідники заявляли ризик нападу акул збережеться щонайменше до серпня. Причина – біологія. Як пояснив доктор Махмуд Абдель-Раді, професор морського середовища в Національному інституті морських наук у Червоному морі, тип акули, яка напала на турста, відноситься до сумнозвісного типу тигрових акул, які часто нападають на плавців і дайверів. Вони живуть там, де течії досить теплі, і навіть коли вода прогрівається, акули припливають на мілководді. Основна причина – захист дитинчат, щоб їх не зжерли акули-самці. При цьому небезпечний сезон починається з травня – коли акули шукають безпечне місце і однозначно агресивні – і триває аж до серпня.

А рибалки, у свою чергу, вважають, що акул «підгодували» судновласники, так заявив Ахмед аль-Маграбі, голова рибальського синдикату Дамієтта в Єгипті. Він заявив, що власники торгових суден часто нишком скидають мертву або хвору худобу у відкрите море. Що «підгодовує» акул. Але й більше того: за його словами, цілком можливо, що причина агресії акули по відношенню до людини, яка напала на російського туриста, пов’язана зі скиданням єгипетських паломників, які померли під час ходжу під час їхнього перевезення морем до Саудівської Аравії — як запевняє єгиптянин, недобросовісні перевізники, щоб приховати порушення під час таких переїздів, також скидають їх у Червоне море.