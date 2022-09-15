Оголошено ціни, за якими туристи можуть купити фрукти на ринках Хургади та Шарм-ель-Шейху

Офіційні ціни на фрукти та овочі в Єгипті представили місцеві ЗМІ, орієнтуючись на дані єгипетського аналога Держпродспоживслужби. За їхніми даними, зараз курс долара «близький до 20 єгипетських фунтів», а купити фрукти та овочі на ринках Хургади та Шарм-ель-Шейха місцеві та туристи можуть, орієнтуючись на наведені нижче ціни.
Отже, на фрукти цінник наводиться таке:
- виноград 8 фунтів (15 грн.)
- диня-канталупа 7 фунтів (13 грн.)
- манго 10 фунтів (19 грн.)
- яблука 10 фунтів (19 грн.)
На овочі ціна така (за кілограм):
- помідори за 4,5 фунти (8,5 грн.)
- цибуля по 2,25 фунта (4 грн.)
- картопля 5,5 фунтів (10 грн.)
- баклажани 3,5 фунта (6,5 грн.)
- болгарський перець 5,5 фунтів (10 грн.)
Це «офіційний» цінник, і найімовірніше в туристичних місцях ціни будуть дещо вищими. Нагадаємо, що раніше “DIP” наводив докладний опис головного єгипетського “фруктового сувеніру”, манго. За даними, в Єгипті є місця, де його продають, як в Україні картоплю чи яблука – відрами. У туристичних місцях ціна найбільш популярного сорту від 15 фунтів (38 гривень за поточним курсом) на ринку, до 25 (47 гривень) в центрі Хургади.