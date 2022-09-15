Оголошено ціни, за якими туристи можуть купити фрукти на ринках Хургади та Шарм-ель-Шейху

Офіційні ціни на фрукти та овочі в Єгипті представили місцеві ЗМІ, орієнтуючись на дані єгипетського аналога Держпродспоживслужби. За їхніми даними, зараз курс долара «близький до 20 єгипетських фунтів», а купити фрукти та овочі на ринках Хургади та Шарм-ель-Шейха місцеві та туристи можуть, орієнтуючись на наведені нижче ціни.

Отже, на фрукти цінник наводиться таке:

виноград 8 фунтів (15 грн.)

диня-канталупа 7 фунтів (13 грн.)

манго 10 фунтів (19 грн.)

яблука 10 фунтів (19 грн.)

На овочі ціна така (за кілограм):

помідори за 4,5 фунти (8,5 грн.)

цибуля по 2,25 фунта (4 грн.)

картопля 5,5 фунтів (10 грн.)

баклажани 3,5 фунта (6,5 грн.)

болгарський перець 5,5 фунтів (10 грн.)

Це «офіційний» цінник, і найімовірніше в туристичних місцях ціни будуть дещо вищими. Нагадаємо, що раніше “DIP” наводив докладний опис головного єгипетського “фруктового сувеніру”, манго. За даними, в Єгипті є місця, де його продають, як в Україні картоплю чи яблука – відрами. У туристичних місцях ціна найбільш популярного сорту від 15 фунтів (38 гривень за поточним курсом) на ринку, до 25 (47 гривень) в центрі Хургади.