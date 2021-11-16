Нереальні “сніжні” гори Єгипту стають туристичним хітом

Знімки людей, що граються у снігових пейзажах і скочуються з крижаних гір, не є чимось незвичайним, але один важливий момент виділяє ці знімки.

Вони виготовлені в Єгипті.

Розташована на околиці посушливої ​​піщаної пустелі Сахара, ця близькосхідна країна рідко зазнає опадів, не кажучи вже про сніг.

Але замість того, щоб показати раптовий напад вітряної погоди в Єгипті, ці знімки демонструють несподівану туристичну пам’ятку, яка виникла в результаті переробки солі в Порт-Фуаді, що знаходиться біля північного краю Суецького каналу.

Соляні гори в Порт-Фуаді стали туристичним атракціоном після того, як знімки людей, що скочуються з них, стали вірусними. Єгиптяни стікаються до унікального місця з різних куточків країни, щоб насолодитися краєвидами.

Дехто навіть намагається кататися на лижах.

Єгипетський фотограф Мохамед Вардані розповів CNN, що до соляних гір можна дістатися поромом через Суецький канал до соляного міста.

Вардані каже, що його фотографії гір є частиною поточного проекту, мета якого – подивитися на Єгипет з іншого погляду, пролити світло на туристичні та культурні об’єкти, які не звертають уваги на користь більш очевидних пам’яток, таких як піраміди.

За словами Вардані, гори відрізняються чистим та яскраво-білим кольором і нагадують снігові вершини на Північному полюсі.

І хоча їм, можливо, не вистачає крижаної температури, вони не менш освіжають. Сіль має цілющі властивості, а сидіння на ній здатне очистити тіло від негативної енергії, каже Вордані.

Фотограф рекомендує відвідати Соляні гори взимку, щоби відчути справжній морозний дух.

Сіль, з якої складаються гори, видобувається, коли морська вода, зібрана в басейнах Порт-Фуаді, випаровується під впливом сонячного світла.

Є й вітряний зв’язок. За даними агентства Reuters, сіль експортується до холодніших країн і використовується для розтоплення льоду.