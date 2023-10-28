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Нелегалу з Єгипту вдалося проникнути в багажний відсік літака і полетіти до Іспанії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Нелегалу з Єгипту вдалося проникнути в багажний відсік літака і полетіти до Іспанії

В аеропорту міста Більбао на півночі Іспанії затримали чоловіка, який прилетів до країни у багажному відділенні літака з Каїру.

Авіакомпанія Air Cairo літає маршрутом Каїр — Більбао — Каїр раз на тиждень. Минулого понеділка під час відкриття одного з люків Airbus А320 співробітники наземного обслуговування побачили серед багажу людину. Незважаючи на п’ятигодинний переліт у невідповідному місці, чоловік перестрибнув стрічку вантажного трапу і побіг до термінала.

Про безпрецедентний для цього аеропорту випадок негайно повідомили Громадянську гвардію, яка відповідає за охорону та безпеку об’єкта. «Зайця» затримали всередині технічного блоку аеровокзалу та передали імміграційній службі. Виникли сумніви у його адекватності та стані здоров’я, тому одразу ж викликали медиків, проте госпіталізації не знадобилося.

Іспанській поліції не вдалося з’ясувати особистість порушника кордону: жодних документів він не мав при собі. Затриманий відмовився назвати своє ім’я і те, як він проник на борт літака. З’ясовувати це незабаром правоохоронці Єгипту: нелегала планують депортувати зворотним рейсом, але вже в пасажирському салоні.

Публікація в іспанському виданні El Correo знову порушує питання ефективності роботи служб безпеки єгипетської авіагавані.

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