Небувалий масовий напад рожевих медуз пляжі Хургади: туристи в паніці, їх заспокоїли фахівці

Небувалий масовий напад рожевих медуз на пляжі Хургади зафіксували туристи, що стурбувалися, минулої середи. Про причини викиду на узбережжя прибережного міста на Червоному морі та про те, чи небезпечні морські істоти, розповіло єгипетське видання Cairo24.

За словами засновник Товариства порятунку та охорони морського середовища Червоного моря Хасана аль-Тайєба, море багате на біологічні організми. Серед них – медузи, які є їжею для цілого ряду морських тварин. “Немає жодної небезпеки від присутності цих медуз на пляжах, вони є їжею для низки морських організмів”, – заспокоїв експерт відпочиваючих на пляжі і зазначив, що частина з них викинута на берег через атаку морських тварин.

Крім того, у загибелі рожевих медуз на узбережжі простежується слід людини. Відходи, що надходять у море, руйнують екосистему, коралові рифи та живі організми.

Зауважимо, що йдеться про найпоширеніший вид медуз у Червоному морі – Amelia aurita. Це крихке створення можна впізнати за дископодібною формою та рожево-фіолетовим кольором. Цей вид не є агресивним і не нападає на людей. Незважаючи на коментар єгипетського експерта, варто мати на увазі, що в неї теж є клітини (нематоцисти), які виділяють отруйну речовину, за допомогою яких вона видобуває собі їжу – планктон і дрібних рибок.

Як правило, у великій кількості медузи зустрічаються в Хургаді з середини березня до початку травня, коли температура морської води досягає +25 ° C, і у них починається шлюбний період. У цей час медузи збираються біля узбережжя, де своєю присутністю докучають відпочиваючим.