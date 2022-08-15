Не все так просто: Що можна, а що категорично не можна фотографувати туристам на курортах Єгипту

Високий єгипетський чиновник видав указ, який ставить крапку у питаннях фотозйомки у громадських місцях. Три тижні тому країна оголосила, що єгиптянам та туристам дозволено фотографувати без обмежень, безкоштовно та без будь-якого дозволу. Але насправді не все так просто.

Новий указ стосується правил, що регулюють некомерційну фото- та відеозйомку для єгиптян, іноземних громадян та туристів безкоштовно та без попереднього дозволу. Прем’єр-міністр Єгипту видав указ № 2720 із правилами особистої зйомки у громадських місцях, після схвалення кабінету міністрів.

Указ передбачає дозвіл фотографувати на території всієї країни «відповідно до встановлених правил» з використанням усіх видів аналогових та цифрових фотокамер, персональних відеокамер та штативів.

Однак указ забороняє використання обладнання, яке може блокувати дороги загального користування, або професійного фотообладнання, парасольок та пристроїв штучного зовнішнього освітлення, якщо попередньо не отримано дозволу відповідно до застосовних законів та правил.

Також у документі сказано:

Фотозйомка для особистого використання заборонена у певних громадських місцях.

Якщо особа, яка робить фотозйомку, не отримала попереднього дозволу відповідної влади, фотографування заборонено у таких громадських місцях: землі, будівлі та об’єкти, що належать Міністерствам оборони, військового провадження та внутрішніх справ, а також іншим державним органам, органам безпеки, судовим органам та парламентським радам. Це рішення також поширюється на інші міністерства та урядові приміщення та споруди.

В указі також наголошується, що фотографування для особистого використання не повинно порушувати відповідні закони. Не можна робити чи публікувати фотографії, які можуть завдати шкоди іміджу країни, образити її громадян чи порушити суспільну мораль. Він також забороняє фотографувати дітей, а також фотографувати та публікувати фотографії громадян Єгипту без їхньої письмової згоди.

У світлі прагнення Міністерства туризму та старожитностей просувати культурний туризм, заохочувати в’їзний туризм та мотивувати місцевих та міжнародних продюсерів та продюсерські компанії знімати на території археологічних пам’яток та музеїв, що знаходяться під юрисдикцією Міністерства туризму та старожитностей, Рада директорів Вищої Ради році ухвалив рішення, що дозволяє використання камер мобільних телефонів, а також традиційних та цифрових фото/відеокамер усередині музеїв та археологічних пам’яток без використання спалаху.

У 2021 році BDSCA додатково затвердив правила стимулювання, що дозволяють комерційну, рекламну та кінематографічну зйомку в єгипетських музеях та археологічних пам’ятках з можливістю отримання дозволів на щоденну, щотижневу та щомісячну зйомку для цих послуг.

Послугу отримання дозволів на комерційні та кінематографічні зйомки можна отримати, подавши заявку через офіційний сайт міністерства.