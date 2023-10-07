Названо 4 причини, чому багатьом туристам не подобається Єгипет

Єгипет — один із найпопулярніших закордонних напрямків для туристів. Але не всі залишаються задоволені поїздкою до цієї африканської країни. Деякі мандрівники повертаються додому та кажуть, що більше ніколи туди не повернуться. Чотири найчастіші причини невдоволення туристів відпочинком у Єгипті перерахувала іноземка, яка мешкає у країні Пірамід.

По-перше, багатьом не подобається місцевий краєвид. «Коли мій батько вперше прилетів до Каїра, і ми поїхали до Хургади машиною, його вистачило на розгляд пейзажів за вікном рівно на годину», — розповіла автор у своєму блозі. «І що, всю дорогу буде такий вид із вікна?» — спитав він. Пустельні африканські пейзажі позбавлені лісів та зелені, це відштовхує любителів природи, тому оку любителів зелені в Єгипті «зачепитися нема за що». Готелі намагаються озеленяти свої території, щоб туристам було приємно, проте за воротами відпочиваючих чекає лише пісок.

Другий фактор – специфіка «шведського столу». Процес приготування та якість їжі в місцевих готелях теж відлякують мандрівників раз і назавжди. Багато туристів визнають, що вибір страв величезний, проте їхній смак залишає бажати кращого: багато томатної пасти та оцту. Незвично сприймаються і безкоштовні напої у системі обслуговування «все включено», так як здаються розведеними та несмачними.

Третя причина – повільне обслуговування. За словами туристів, ефективність єгипетського сервісу в готелях бажає кращого. «У номері троє людей, а при заселенні набір рушників на двох. Дзвониш на ресепшн, тобі кажуть: “Ок, зараз принесемо”. Чекаєш годину, потім дві», – описала одну з типових проблем, з якими стикалася сама блогерка.

Остання, але не менш важлива причина — настирливість місцевих продавців. Вони шалено дошкуляють туристам, умовляючи їх купити свої товари. Це теж суттєво псує враження від подорожі. «На єгипетських курортах часто-густо зануди: простіше в них щось купити, ніж пояснити, що ти нічого не хочеш. Або не виходити взагалі за межі готелю. Щоправда, у хороших готелях продавців вистачає і на території. І від них втекти ще важче», – попередила блогерка.

На закінчення автор зазначила, що деякі мандрівники все ж таки знаходять певний шарм в Єгипті і повертаються в країну пірамід рік за роком.