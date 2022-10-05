Названо 30 країн, де найгірше ставляться до туристів

Тридцять країн, які так вразили уяву туристів, що ті туди не збираються повертатися більше ніколи, представили у співтоваристві Data Is Beautiful у соцмережі Reddit. Що цікаво, до списку потрапили дві наймасовіші країни у українських туристів – Єгипет та Туреччина. Основні претензії — недоброзичливе ставлення до «чужих», сексуальні домагання, антисанітарія та інші неприємності. При цьому до списку потрапили як небезпечні країни, на кшталт Сирії та Афганістану, так і «зразки» благополучних держав – такі як Японія, США та ОАЕ.

Наведемо більшу частину списку країн та претензій туристів:

Японія: «Японія – сучасна, красива країна з чудовими людьми, але мені просто не пощастило з ними надто близько познайомитися», – пише один із постраждалих туристів. «Гайдзини» можуть нарватися на підлітків, які хуліганять та жбурляються речами, але дорослі під маскою традиційної японської ввічливості також приховують нелюбов до іноземців — упевнені туристи. Також у Японії часто знущаються з товстих людей — скаржаться вони.

Єгипет: у країні надто високий ризик нарватися на сексуальні домагання — не тільки в нетуристичних районах Каїра, але навіть на екскурсії в піраміді Хеопса, де ви повинні згорбитися і рухатися гусаком через вузький темний тунель, з людьми попереду і людьми ззаду і не можете повернутися або піти назад», – бідкається одна з туристок. Також людей дратує антисанітарія та жебраки.

Саудівська Аравія: очікувано країна вкрай нетолерантна – «можуть вкрай недоброзичливо до вас чіплятися, з’ясовуючи, чому ви не мусульманин», запевняють туристи.

Гамбія в Західній Африці: «Найкорумпованіша країна у світі!» – обурюється один із туристів. Втім, цей «титул» ще зустрічатиметься.

ОАЕ: «Беспардонний грабіж західної культури. Навіщо я летів 12 годин із Нью-Йорка – щоб бути оточеним фабрикою чізкейків, Wendy’s, каліфорнійською піцерією тощо? Нічого справжнього ви там не побачите», – обурюється турист.

Туреччина: і знову основна претензія це сексуальні домагання. «Підлі чоловіки переслідують вас всюди», – пише одна з обурених туристок.

Афганістан: “Навряд чи мені потрібно уточнювати”, – як пише турист.

Катар: Тут можна тільки дивитися, як багаті неосвічені арабські шейхи б’ють своїх непальських рабів, і це жахливо, – коментують туристи.

Китай: за словами туристів, здебільшого їх обурювало «відчуття стеження», бруд та огидне повітря, а також абсолютна непристосованість міст для пішоходів.

Камбоджа: країну туристи також визнали «корумпованою до краю». Крім того, їх обурили і «колеги» – багаті європейські пенсіонери, які приїжджають за «розбещеним та дешевим» сексом із дівчатами, «яким не факт, що є 18».

Південна Африка: «Якась випадкова вантажівка під’їхала до нашого готелю і потрапила у перестрілку без видимої причини. Я вийшов після стрілянини і побачив близько 7 людей убитих або, принаймні, поранених, включаючи нашого гіда», – коротко малює один турист.

Індія: «Сміття валяється скрізь, корови, блукають вулицями і гадять всюди, люди жадібні й неприємні, злидні лютують і просто сумно», – запевняють туристи.

Сирія: туристи описують жахливий стан інфраструктури та бідність, «що не дивно після війни».

Венесуела: «Усім, хто думає про відвідування країни, не маючи там родини/друзів/контактів, просто не думайте – не варто», – пишуть туристи.

Бразилія: «Після місяця попереджень про те, що нас можуть пограбувати в автобусі, на вулиці, вбити на пляжі тощо, я закінчив своє перебування там як заручник у двох злочинців-утікачів. Я думаю, що сказаного достатньо», – пише турист.

Молдова: «В автобусі на мене напали якісь смердючі гопники. До того ж найдепресивніша ситуація, що я бачив коли-небудь», – скаржиться один із туристів.

Ізраїль: що цікаво, туристи скаржаться не так на безпеку, як на те, що це «дуже расистська країна».

Франція: «Ставлення до іноземців у Франції абсолютно не має золотої середини: вони або неймовірно милі, або страшенно жахливі», – пишуть туристи.

Марокко: «Тут усіх цікавить лише ваш гаманець», – запевняє один із авторів.

Таїланд: «Для мене дуже багато проституції та дитячої порнографії/проституції на відкритому повітрі».

США: «Найгірше місце коли-небудь. Середній американець нічого не знає поза США. Вони думають, що є центром світу, і їм не потрібно нічого знати про інші країни. Нью-Йорк дуже забруднений жебраками повсюди. Я бачив, як двоє людей билися на ножах о першій ночі», – пишуть туристи.

Ямайка: «Всі думають, що ти їм за щось винен чайові. Якщо ви не хочете, щоб місцеві жителі просто викачували гроші та турбувалися про те, що вас пограбують, не ходіть туди», – бідкаються туристи.

Також у списку – Мадагаскар, Чад, Лаос, Пакистан та інші країни.