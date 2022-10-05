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Названо 30 країн, де найгірше ставляться до туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо 30 країн, де найгірше ставляться до туристів

Тридцять країн, які так вразили уяву туристів, що ті туди не збираються повертатися більше ніколи, представили у співтоваристві Data Is Beautiful у соцмережі Reddit. Що цікаво, до списку потрапили дві наймасовіші країни у українських туристів – Єгипет та Туреччина. Основні претензії — недоброзичливе ставлення до «чужих», сексуальні домагання, антисанітарія та інші неприємності. При цьому до списку потрапили як небезпечні країни, на кшталт Сирії та Афганістану, так і «зразки» благополучних держав – такі як Японія, США та ОАЕ.

Наведемо більшу частину списку країн та претензій туристів:

Японія: «Японія – сучасна, красива країна з чудовими людьми, але мені просто не пощастило з ними надто близько познайомитися», – пише один із постраждалих туристів. «Гайдзини» можуть нарватися на підлітків, які хуліганять та жбурляються речами, але дорослі під маскою традиційної японської ввічливості також приховують нелюбов до іноземців — упевнені туристи. Також у Японії часто знущаються з товстих людей — скаржаться вони.

Єгипет: у країні надто високий ризик нарватися на сексуальні домагання — не тільки в нетуристичних районах Каїра, але навіть на екскурсії в піраміді Хеопса, де ви повинні згорбитися і рухатися гусаком через вузький темний тунель, з людьми попереду і людьми ззаду і не можете повернутися або піти назад», – бідкається одна з туристок. Також людей дратує антисанітарія та жебраки.

Саудівська Аравія: очікувано країна вкрай нетолерантна – «можуть вкрай недоброзичливо до вас чіплятися, з’ясовуючи, чому ви не мусульманин», запевняють туристи.

Гамбія в Західній Африці: «Найкорумпованіша країна у світі!» – обурюється один із туристів. Втім, цей «титул» ще зустрічатиметься.

ОАЕ: «Беспардонний грабіж західної культури. Навіщо я летів 12 годин із Нью-Йорка – щоб бути оточеним фабрикою чізкейків, Wendy’s, каліфорнійською піцерією тощо? Нічого справжнього ви там не побачите», – обурюється турист.

Туреччина: і знову основна претензія це сексуальні домагання. «Підлі чоловіки переслідують вас всюди», – пише одна з обурених туристок.

Афганістан: “Навряд чи мені потрібно уточнювати”, – як пише турист.

Катар: Тут можна тільки дивитися, як багаті неосвічені арабські шейхи б’ють своїх непальських рабів, і це жахливо, – коментують туристи.

Китай: за словами туристів, здебільшого їх обурювало «відчуття стеження», бруд та огидне повітря, а також абсолютна непристосованість міст для пішоходів.

Камбоджа: країну туристи також визнали «корумпованою до краю». Крім того, їх обурили і «колеги» – багаті європейські пенсіонери, які приїжджають за «розбещеним та дешевим» сексом із дівчатами, «яким не факт, що є 18».

Південна Африка: «Якась випадкова вантажівка під’їхала до нашого готелю і потрапила у перестрілку без видимої причини. Я вийшов після стрілянини і побачив близько 7 людей убитих або, принаймні, поранених, включаючи нашого гіда», – коротко малює один турист.

Індія: «Сміття валяється скрізь, корови, блукають вулицями і гадять всюди, люди жадібні й неприємні, злидні лютують і просто сумно», – запевняють туристи.

Сирія: туристи описують жахливий стан інфраструктури та бідність, «що не дивно після війни».

Венесуела: «Усім, хто думає про відвідування країни, не маючи там родини/друзів/контактів, просто не думайте – не варто», – пишуть туристи.

Бразилія: «Після місяця попереджень про те, що нас можуть пограбувати в автобусі, на вулиці, вбити на пляжі тощо, я закінчив своє перебування там як заручник у двох злочинців-утікачів. Я думаю, що сказаного достатньо», – пише турист.

Молдова: «В автобусі на мене напали якісь смердючі гопники. До того ж найдепресивніша ситуація, що я бачив коли-небудь», – скаржиться один із туристів.

Ізраїль: що цікаво, туристи скаржаться не так на безпеку, як на те, що це «дуже расистська країна».

Франція: «Ставлення до іноземців у Франції абсолютно не має золотої середини: вони або неймовірно милі, або страшенно жахливі», – пишуть туристи.

Марокко: «Тут усіх цікавить лише ваш гаманець», – запевняє один із авторів.

Таїланд: «Для мене дуже багато проституції та дитячої порнографії/проституції на відкритому повітрі».

США: «Найгірше місце коли-небудь. Середній американець нічого не знає поза США. Вони думають, що є центром світу, і їм не потрібно нічого знати про інші країни. Нью-Йорк дуже забруднений жебраками повсюди. Я бачив, як двоє людей билися на ножах о першій ночі», – пишуть туристи.

Ямайка: «Всі думають, що ти їм за щось винен чайові. Якщо ви не хочете, щоб місцеві жителі просто викачували гроші та турбувалися про те, що вас пограбують, не ходіть туди», – бідкаються туристи.

Також у списку – Мадагаскар, Чад, Лаос, Пакистан та інші країни.

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