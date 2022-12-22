Назвала популярний готель у Хургаді, куди туристам їхати в жодному разі не варто

«Стомлений» готель, який давно не бачив реновації, суворі правила, а головне — повна економія на прибиранні та повсюдний бруд — так охарактеризувала черговий готель Єгипту, куди туристам їхати в жодному разі не варто, турагент у своєму блозі. Йдеться про популярний готель у Хургаді Zya Regina Resort & Aqua Park 4*. За оцінками турагента, готель “зовсім не готовий до сезону”, а також до зустрічі з туристами.

Про всяк випадок, турагент насамперед відзначила плюси готелю. З них перший – велика зелена територія. Другий — те, що готель розташований у центрі Хургади, поряд вулиця Шератон-роуд. “Туристи завжди просять цивілізацію поблизу, магазини/лавки/аптеки”, – додає турагент.

Але на цьому “з плюсами все”, також зазначає вона. А мінуси такі:

«Дуже старий готель, 1996 року, реновація не проводилася майже п’ять років».

Готель часто вибирають місцеві туристи, «араби люблять цей готель та почуваються тут господарями».

Жорсткі правила: номери дають жорстко о 14:00, браслети «все включено» видаються разом із ключем від номера та зрізаються рівно о 12:00 зі здаванням номера. “Застряглий” турист харчується за свій рахунок.

3 басейни, жоден не гріється.

Старі номери, все розвалюється, іржава сантехніка, побита плитка, облупилася фарба на стінах.

«І найголовніше: скрізь БРУДНО! У ресторані брудна підлога та брудна посуд, у щойно отриманому номері може бути чорне волосся і пісок, у барах стільці та крісла в якихось плямах…»

«А колись це був приємний та квітучий готель. У грудні 2022 року готель не готовий до зустрічі з росіянами», – підбиває підсумок турагент.