«Навіть море не компенсує всі мінуси»: гнівний відгук про відпочинок у Шарм-ель-Шейху

Турист відправився в готель мережі Mövenpick у Шарм-ель-Шейху. За 9 ночей на двох він віддав 2300 доларів, але пошкодував про це: Відпочинок був кошмарний! Не раджу цей готель нікому! З чим саме виникли проблеми і чому навіть море не викуповує мінуси?

Хоча турист придбав путівку з “все включено”, насправді “включено далеко не все”. Так, морозиво, з яким асоціюється ця мережа, видають за талонами. При цьому безкоштовно можна отримати тільки “Нестле”, а за Mövenpick доведеться доплачувати.

Море тішить: «Яскравий підводний світ, вода кристально чиста, вітру сильного не було». У готелі працюють 4 пляжі, але туалет знаходиться на найдальшому. Територія захоплює “пагорбами, каскадами та сходами”, при цьому ліфти не функціонують.

Номери мізерно обставлені, меблі та сантехніку давно не змінювали. Їжа у ресторані якісна, але видають її обмеженими порціями. Десерти можна отримати тільки у офіціантів, на шведському столі доступні гарніри та салати, проте їх накладає співробітник. Пускають у ресторан під час трапези лише раз: якщо ви захочете через якийсь час повернутись за десертом, вас не пустять.

Безкоштовний алкоголь доступний лише у певні години, решта часу за нього доведеться доплачувати, з манго схожа історія. Фрукти вирощуються на території готелю, але, зважаючи на все, рівень садівників невисокий: «Їх продукт є неможливо». У готелі борються за екологічність, закликаючи не набирати зайву їжу і не витрачати воду, «а виглядає це як звичайне жлобство».

Анімація дуже слабка: «Вечірні шоу висмоктують із пальця». Похвалити можна лише діджея, але він регулярно ставить свою улюблену пісню «Федеріко Фелліні».

Турист радить «не вестись на красиві фото території» та категорично не рекомендує готель.