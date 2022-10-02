Всі розділи
ГоловнаЄгипетНаселення Єгипту збільшилося ще на мільйон людей за сім місяців
Єгипет

Населення Єгипту збільшилося ще на мільйон людей за сім місяців

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Населення Єгипту збільшилося ще на мільйон людей за сім місяців

Населення Єгипту досягло 104 мільйонів осіб, оголосило Центральне агентство з мобілізації населення та статистики. За сім місяців та одинадцять днів єгиптян стало на один мільйон більше. Це означає збільшення на 4525 чоловік на день, 188,5 за годину, 3,1 за хвилину, або одна дитина народжується кожні 19 секунд.

Найвищі темпи зростання були в районах Асьют, Сухадж, Кена, Мінья та Бені Суеф. За офіційними даними, від 10 до 14 мільйонів єгипетських громадян живуть за кордоном.

Високе зростання та перенаселеність є одними із найсерйозніших проблем, з якими стикається ця північноафриканська країна. Уряд прагне знизити народжуваність шляхом надання ширшого доступу до безкоштовних контрацептивів, проведення інформаційних кампаній, фінансових стимулів для малозабезпечених сімей, які мають одного чи двох дітей.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму