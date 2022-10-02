Населення Єгипту збільшилося ще на мільйон людей за сім місяців

Населення Єгипту досягло 104 мільйонів осіб, оголосило Центральне агентство з мобілізації населення та статистики. За сім місяців та одинадцять днів єгиптян стало на один мільйон більше. Це означає збільшення на 4525 чоловік на день, 188,5 за годину, 3,1 за хвилину, або одна дитина народжується кожні 19 секунд.

Найвищі темпи зростання були в районах Асьют, Сухадж, Кена, Мінья та Бені Суеф. За офіційними даними, від 10 до 14 мільйонів єгипетських громадян живуть за кордоном.

Високе зростання та перенаселеність є одними із найсерйозніших проблем, з якими стикається ця північноафриканська країна. Уряд прагне знизити народжуваність шляхом надання ширшого доступу до безкоштовних контрацептивів, проведення інформаційних кампаній, фінансових стимулів для малозабезпечених сімей, які мають одного чи двох дітей.