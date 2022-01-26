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Найдепресивніший місяць: де туристам відпочивати в лютому

Гліб Парфененко
Найдепресивніший місяць: де туристам відпочивати в лютому

Багато фахівців у галузі психічного здоров’я називають лютий «депресивним» місяцем. У лютому найбільше відчувається втома від зими, тепла і сонця все ще немає, плюc авітаміноз. Багато людей переживають через день усіх закоханих, оскільки він особливо підкреслює самотність. “DIP” розповість, де можна відпочити у лютому.

Єгипет

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Температура води в Шарм-ель-Шейху піднімається до +20 ° C і знаходиться багато туристів, які проводять час у воді. Проте температура повітря нижча, тому позагорати на пляжі не вийде. З ранку та ввечері прохолодно, зате вдень можна сміливо гуляти у футболці та вивчити пустелю, відомі піраміди, храми та мечеті.

Домінікана

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Сезон купання в лютому в Домінікані знаходиться в самому розпалі. Температурні показники дуже високі, рівень вологості є комфортним, а опади випадають рідко. До речі, наприкінці лютого у Домінікані проводиться широкомасштабне святкування Дня незалежності, яке супроводжується ходами та конкурсами.

Мальдіви

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Мальдіви у лютому популярні через кількість одружень та бажання відсвяткувати 14 лютого у теплій країні. Також туди їдуть ті, хто втомився від шаленого робочого графіка, бо відпочинок на Мальдівах найчастіше пасивний – смачна їжа, водні процедури та здоровий сон. Саме в лютому погода сприяє купанню: повітря прогріте до +30 °C, вітер і опади відсутні.

Таїланд

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Мало того, що у лютому в Таїланді тепло, то ще й весело. Протягом усього місяця урочистості змінюють один одного: фестиваль квітів, байк-шоу, марафони, карнавали, ходи, виставки, майстер-класи та багато іншого.

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