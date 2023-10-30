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ЄгипетТуризм

На територію Єгипту, яка межує з Ізраїлем, потрапила ракета

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Курортне місто Таба в Єгипті потрапило під ракетний обстріл

Курортне місто Таба в Єгипті вночі, 27 жовтня, потрапило під ракетну атаку. За повідомленням єгипетського видання Asharq, ракета впала «в районі пункту швидкої допомоги та адміністративного корпусу поряд із міською лікарнею». Військові визначають, звідки було запущено ракету. Таба розташована практично біля кордону з Ізраїлем, неподалік ізраїльського курортного міста Ейлат.

Міністерство охорони здоров’я АРЕ наголосило, що шість поранених зазнали незначних травм. Четверо з них залишили лікарню після надання допомоги. Туристів серед постраждалих не було.

Дізнавшись про це НП, у соцмережах висловлюють думку про небезпеку відпочинку на єгипетських курортах та нагадують, що популярні Шарм-ель-Шейх та Хургада знаходяться далеко від Таби.

При цьому буквально за кількасот метрів від єгипетсько-ізраїльського кордону розташовано понад десяток популярних туристичних комплексів. З боку Єгипту серед них – Dessole Holiday, Hotel & Casino Taba Sands, Bayview Taba Heights Resort, Tobya Boutique Resort, Swiss Inn Dream Resort.

Чимало готелів і на прикордонній території Ізраїлю. Серед них – Orchid Eilat, Herbert Samuel Royal Shangri-La та Herbert Samuel The Reef Eilat, The Coral Beach Pearl.

Туристи часто обирають відпочинок у Табі, щоб мати можливість відвідати пам’ятки Ізраїлю, а також потрапити через нього до Йорданії. Із порту Таба на йорданський курорт Акаба ходить пором.

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