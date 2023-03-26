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ЄгипетТуризм

На пляжі у Хургаді туристів налякала велика китова акула

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На пляжі у Хургаді туристів налякала велика китова акула

Портал Cairo 24 повідомляє, що співробітники морського патруля в районі популярного у дайверів рифу Ель Фанадір на околицях Хургади (Єгипет) помітили велику китову акулу.

Єгипетські зоозахисники просять туристів не турбувати акулу, що запливла в Хургаду, оскільки йдеться не про морського хижака, а про цілком миролюбну китову акулу, яка харчується планктоном і не є небезпечною для людини.

Керівництво заповідників видало спеціальну інструкцію для туристів і дайверів, в якій закликає не чіпати рибу, не намагатися осідлати, не переслідувати і не заважати її руху. Фотографувати зі спалахом також не можна. Рекомендується зберігати дистанцію не менше 3 м перед нею і не менше 4 м за нею.

Китова акула — найбільша риба у світі, її довжина може досягати 15-20 м, а вага – 13-18 тонн. Вона плаває біля поверхні води і не є небезпечною для людини. Китова акула вважається рідкісним видом і під загрозою зникнення.

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