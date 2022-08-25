На пляжах Хургади з’явилися акули: замість втечі туристи кинулися робити селфі з акулою

“Туристи зайнялися звичною справою – кинулися робити селфі з акулою”, – таку заяву опублікували з Хургади єгипетські ЗМІ. Після недавніх трагедій, заява виглядає нелогічною — але на щастя, йдеться про безпечних представників акульового виду, «підвид» китових акул, яку на пляжах Хургади бачать нечасто. І вважають свого роду «морською пам’яткою», яка — нарівні зі схилом-мантою та морською черепахою — вважається однією з бажаних зустрічей любителів морського туризму.

Як заявляють у єгипетських ЗМІ, поява «мирних акул» призвела до того, що «аматори морського туризму прагнули плавати, займатися снорклінгом і дайвінгом, щоб зробити селфи з акулою». Йдеться про акули виду Will Shark, як пояснили місцеві екологи – підвид китової акули, який харчується дрібною рибою і для людини безпечний. Хоча й значний — довжина перевищує 12 метрів.

Як додають єгипетські експерти, багато любителів морського туризму та дайвінгу приїжджають саме для зустрічі з такими унікальними мешканцями Червоного моря, а фото у соцмережах – чудова реклама для Хургади. Крім того, екологи заявляють, що поява цих акул на пляжах Хургади — добрий знак, що означає хороший екологічний стан та чистоту морського середовища. Ось, щоправда, на звичайних туристів, особливо з дітьми, поява акулячого плавця у воді біля пляжу викликає напад жаху.