На курорти Єгипту прийшла незвичайна зима: весь грудень у Хургаді та Шарм-ель-Шейху не буде жодного характерного дня

На курорти Єгипту прийшла незвичайна зима: нехарактерний надлишком сонячних днів грудень очікує на туристів цього року на курортах країни Пірамід. За попередніми прогнозами синоптиків, зробленими в перший день зими сезону 2022-23, до Хургади та Шарм-ель-Шейха так і не прийде звична хмарна погода, яка характерна для грудня, коли навіть бувають дощі. Яскраве сонце та можливість позасмагати під безхмарним небом обіцяють туристам весь грудень.

Погода, втім, особливо спекотною не буде, хоча обіцяє бути цілком комфортною. Так, у Хургаді найближчим часом близько +24 градусів вдень, вночі +18, до цього рівня погода і «тяжітиме», тримаючись на рівні +21-24 градуси практично весь місяць. Температура моря – поки що на рівні повітря +24-25.

У Шарм-ель-Шейху навіть трохи тепліше – поки температура тримається біля позначки +27 градусів, далі очікується +24-25. Похмурих днів також не очікується.

Нагадаємо, що туристів, задоволених сонячною погодою, експерти-кліматологи лякають, що “незвична” погода – це поганий знак майбутніх змін клімату. Які в не дуже віддаленому майбутньому можуть вигнати туристів із ним звичних курортів. Детальніше читайте за посиланням.