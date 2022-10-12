На Червоному морі починаються круїзи одразу по 3 країнах

Круїзи відразу по трьох країнах на Червоному морі відкриє найближчим зимовим сезоном лайнер круїзного оператора MSC. Йдеться про корабель MSC Splendida, який здійснюватиме регулярні рейси протягом семи ночей у Червоному морі за маршрутом Саудівська Аравія — Єгипет — Йорданія. Про це заявив консультант Всесвітньої туристичної організації Саїд аль-Батуті. Потрапити на такі круїзи зможуть і європейські туристи, насамперед із Єгипту.

За його словами, круїз стартуватиме з порту Джідда в Саудівській Аравії, причому туристам покажуть ще кілька районів цієї країни, зокрема Аль-Ула та регіон Янбу. Далі лайнер попрямує до порту Сафага на Червоному морі в Єгипті. Крім нього в Єгипті передбачений маршрут до Луксора, порту Айн-Сухна, звідки туристи зможуть відвідати пам’ятки Каїра. Після цього круїз переміститься в йорданську Акабу, де туристам запропонують екскурсії в Петру та Ваді-Рам.

«Ці програми є гарною можливістю для трьох напрямків, особливо тому, що вони розраховані на туристів із хорошими середніми витратами, а крім того, програми побудовані так, що заохочують повторні відвідини», – додав експерт.

Нагадаємо і подробиці про лайнера: MSC Splendida була спущена на воду у жовтні 2007 року. Лайнер належить компанії MSC Cruises, але цікаво піднімає прапор Панами. Всього на кораблі 1637 кают, у яких можуть розміститися 4363 пасажири.