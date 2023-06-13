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Містична катастрофа на Червоному морі: човен раптово затонув, поки 26 туристів займалися дайвінгом

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Містична катастрофа на Червоному морі: човен раптово затонув, поки 26 туристів займалися дайвінгом

Чергова катастрофа з іноземними туристами сталася на Червоному морі: поки 26 туристів займалися дайвінгом, їхній човен раптово затонув. При цьому дехто вбачає у катастрофи «містичні властивості».

Як повідомляють єгипетські ЗМІ, НП сталася у середу біля узбережжя курортного міста Марса-Алам на березі Червоного моря у східному Єгипті. На борту човна знаходилися 26 іноземних туристів, а також два гіди та вісім членів екіпажу. Всі вони були врятовані, коли їхній човен затонув, екіпажем сусіднього катера.

Згідно з заявою служби безпеки, човен досить швидко пішов на дно, коли туристи займалися дайвінгом. З поліції вже надійшла заява до прокуратури для розслідування причин НП.

Деякі джерела знаходять у катастрофи «містичні» причини. Справа в тому, що в Червоному морі практично не буває сильних штормів через його невелику ширину. До того ж будь-якої негоди вихід у море для туристичних суден закривають. У результаті такі інциденти рідкісні у Єгипті, особливо у районі Червоного моря. Тож у чому причина такої катастрофи — поки що неясно. Хоча технічний стан човна або «людський фактор» є більш ймовірними причинами.

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