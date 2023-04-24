Масова бійка у Хургаді: за туристів місцеві пішли стіна на стінку

Масова бійка стінка на стіну, в якій постраждали одразу семеро людей, сталася в Хургаді. Всі учасники бійки були місцевими, проте трапилася вона через туристів. Точніше через те, що заважало цих туристів приваблювати.

Бійка сталася між власниками кафе та працівниками автомийки по сусідству. Як заявляють єгипетські ЗМІ, в ході розслідування з’ясувалося, що спочатку працівник кафе “затіяв суперечку” з працівниками автомийки. Ті дещо розширили свою територію і почали мити мотоцикли безпосередньо перед вітриною кафе. Не те, щоб для Єгипту мити авто де завгодно було незвичною ситуацією — проте така ситуація явно знижувала шанси, що в кафе «забреде» велика кількість туристів або навіть місцевих мешканців. З приводу чого й виникла первісна суперечка.

У результаті лайка переросла в бійку, де спочатку власники кафе завдали мийникам «окремі тілесні ушкодження». Після чого ті покликали підкріплення та «закидали камінням» уже працівників кафе. Без серйозних травм обійшлося — здебільшого поліція, яка розняла бійку, повідомила про отримані «кровопідтіки та садни» у постраждалих. А також те, що обидві сторони звинуватили одна одну у заподіянні їм тілесних ушкоджень.