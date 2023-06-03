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Курорт Єгипту накрила піщана буря: туристи поховалися у готелях

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Потужна піщана буря обрушилася на Іспанію

Про несприятливу погодну ситуацію в Хургаді повідомило Управління метеорології Єгипту минулої п’ятниці, 2 червня. Місцями на курортне місто обрушилася піщана буря: північно-західні вітри зі швидкістю понад 60 км/год підняли пісок та пилюку вгору, загнавши туристів з пляжів у готелі, повідомило видання Al Masry Al Youm.

Піщана буря значно обмежила горизонтальну видимість у деяких районах менш ніж за 1 км. Поверхні миттєво вкрилися тонким шаром пустого рудого піску. Ураганний вітер підняв і морські хвилі заввишки близько 2 метрів, що стало небезпечним для туристів, що активно відпочивають на узбережжі.

З настанням ночі погодні умови у Хургаді суттєво не змінилися. У місті було спекотно, хмарність поступово зростала. Вранці 3 червня вітер стих, метеорологи говорять про зниження швидкості до 20-35 км/год. Але такі вітри все ще сприяють утворенню бур, тому мандрівникам слід бути обережними.

Температура повітря на курорті залишається високою. У найближчі 5 днів стовпчик термометра триматиметься на позначці близько +37 °C, ближче до кінця наступного тижня дійде і до позначки +42 °C за Цельсієм. Вночі теж спекотно +31 °C.

Піщана буря, що накрила Хургаду, спричинила обмеження для туристичної активності в місті. Багато відпочиваючих вважали за краще побути в готелях, сховавшись від пилу та неприємних погодних умов.

Влада міста закликала гостей та місцевих жителів бути пильними та дотримуватися рекомендацій щодо безпеки. Хоча погодні умови в Хургаді часом можуть бути непередбачуваними, це курортне місто, як і раніше, залишається популярним місцем для відпочинку та пляжного проведення часу. Туристи, які відвідують його, повинні бути готові до мінливості погоди та вжити запобіжних заходів, щоб убезпечити себе і свій відпочинок.

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