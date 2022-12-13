Кого не люблять у Єгипті: складено рейтинг національностей, які викликають роздратування

Рейтинг «найбільш нелюбимих туристів» за національностями з погляду єгипетського гіда представив туристичний експерт у своєму блозі. Експерт навів також і причини потрапляння туристів до цього рейтингу, а також порівняв із особистими враженнями.

Але насамперед він зазначив, що туризм «приносить непогані доходи до скарбниці держави», тому розвести єгиптян на відверту розмову, чим їх дратують туристи і з яких країн туристи «нелюбі» не так і просто. «Їх толерантність і хороший вишкіл, що довго не дозволяла місцевому жителю відверто поговорити зі мною на дуже пікантну для них тему», – пише блогер.

Рейтинг із трьох нелюбимих туристів експерт виклав від кінця до початку. Виглядає він так:

На третьому місці за ступенем нелюбові єгиптяни «приїжджі з сусідніх арабських країн, таких як Алжир, Лівія або Туніс». Чому? «Завжди дуже галасливі, скандальні та непомірно вимогливі. Намагаються скрізь отримати якісь знижки, бо вважають себе сусідами Єгипту і що їм чимось тут зобов’язані. Дуже примхливо ведуть себе в готелях, часто хамлять обслуговуючому персоналу та постояльцям», – цитує блогер єгипетського гіда. Основна відмінність від інших категорій – вони майже не вживають алкоголю. При цьому особисті враження туриста не співпали — у його готелі Seagull Resort 4* у Хургаді «було чимало гостей із сусідніх країн з Єгиптом, нічого поганого про них сказати не можу».

Наприклад, у німців, які посіли друге місце. Тут до сильної любові до алкоголю додається і те, що ці туристи з погляду єгиптян «шалено гордовиті і дуже вимогливі». «З хамською поведінкою до оточуючих з боку німецьких туристів гід стикається постійно. Часто німці бувають дуже незадоволені обслуговуванням у готелях, прискіпуються до якості їжі в ресторанах і недружні до місцевого населення. Дуже багато німців у алкогольному сп’яненні влаштовують якісь розборки з туристами з інших країн», – заявив блогер. Він додав, що гіда відверто дратувала «зарозуміла і зухвала поведінка гостей з Німеччини, які вважають себе тут майже елітою», проте самому туристу в Хургаді зустріти «зухвалих німців» не довелося, в готелі хоч і траплялися «туристи підшофе, які говорять німецькою», але всі поводилися досить пристойно.

Перше місце посіли як не дивно Росіяни. Незважаючи на всю радість від повернення російських туристів до Єгипту, «поведінка більшості туристів із Росії викликають дуже негативні асоціації про росіян загалом» (ред. що не дивно), запевняє блогер. І на першому місці серед причин – любов росіян до алкоголю. Багато готелів в Єгипті працюють за системою “все включено” куди входять і спиртні напої, причому майже без обмежень. Саме цей факт дуже приваблює російських туристів, які не в змозі зупинитися, потрапляючи в такий алкогольний рай», – запевняє блогер. Він також заявляє, що напившись, росіяни поводяться не зовсім адекватно. «Буянять у готелях, на пляжах і навіть примудряються вирушити на екскурсії у веселому стані, що іноді призводить до плачевних наслідків». Причому особливо єгиптян шокують п’яні персони жіночої статі, яких їм особливо неприємно бачити на вулицях курортних міст. “У даному аспекті я повністю згоден з гідом, сам не раз стикався з п’яними росіянами, як у готелі, так і на пляжі готелю”, – додає блогер.