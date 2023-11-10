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ЄгипетТуризм

Клопи дісталися курортів Єгипту: у Хургаді через них отруїлися туристи

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Клопи дісталися курортів Єгипту: у Хургаді через них отруїлися туристи

«Клопяча» тема отримала несподіваний поворот — згідно з виданням Independent, цілком можливо, що саме клопи — вірніше, «непрофесійна обробка» від них стала причиною відомого скандалу 2018 року, коли британська пара, яка відпочивала в Єгипті, раптово померла в номері готелю. На черговому судовому засіданні представили свідчення свідка, який перебував по сусідству із зоною, обробленою хімікатами для знищення постільних клопів.

Нагадаємо — приводом для скандалу стала смерть 69-річного Джона Купера та його 63-річної дружини Сьюзен, які померли 21 серпня 2018 року під час перебування у готелі Steigenberger Aqua Magic на курорті Хургада на Червоному морі. У попередньому висновку експерта, процитованому на попередніх слуханнях, йдеться, що ні отруєння чадним газом, ні харчове отруєння не стали причиною смерті пари, але вказано на можливий вплив «інфекційного біологічного агента або токсичних хімікатів».

І ось під час розслідування в перший день дводенного слухання з розслідування було представлено заяву німецького туриста, в якій йшлося про те, що він повідомив про зараження постільними клопами в кімнаті по сусідству з Куперами. Потім номер обробили пестицидом під назвою Лямбда під час обіду того ж дня. Купери ж погано себе відчули рано-вранці і померли наступного дня. Дві кімнати мали суміжні двері, і хоч вони були замкнені, ізоляція цілком могла бути недостатньою.

Як повідомляє видання, на суді була зачитана заява Домініка Бібі, диспетчера вантажівок з Німеччини, яка приїхала до того ж готелю з сімома членами родини рано вранці 20 серпня. «Моїй тещі, яка пересувалася в інвалідному візку, було заброньовано проживання у номері 5106, кімнаті на першому поверсі поряд із кімнатою Купера. Увійшовши, я відразу відчув дивний запах, схожий на запах плісняви чи вогкості. Потім ми виявили, що у ліжку та під ним було багато клопів», – заявив турист. Він додав, що викликав прибиральницю та адміністратора, а теща тимчасово переселилася до їхнього номера 5102.

«Кілька годин по тому, біля обіду, я був біля того номера, коли побачив трьох чоловіків: двох в уніформі готелю, а іншого з дво- або трилітровою каністрою з-під пестицидів, яку, як я припустив, використовували для позбавлення від постільних клопів. Через п’ять чи десять хвилин вони вийшли з кімнати і за допомогою малярської стрічки заклеїли двері та запечатали кімнату. Я б не сказав, що робота була дуже професійною», – продовжив заяву Бібі. Він також додав, що цього дня кондиціонер у готелі не працював, і прибиральник повідомив сім’ї, що у готелі проводиться технічне обслуговування системи. Отже, трагічна смерть туристів може бути наслідком недбалості дезінфекторів.

Тим часом Південна Корея охопила спалах нападів клопів, настільки — що про заходи боротьби з ними повідомив уряд. Якщо перші факти зараження були зафіксовані у студентських гуртожитках у містах, які знайде на карті не кожен турист — це ще у вересні — то наразі туріндустрія стривожена. За даними уряду Південної Кореї, клопи вперше були у великому та популярному місті Інчхон, причому в тому числі в готелях туріндустрії — зокрема, в саунах, а також хостелах — поки що, щоправда, студентських.

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