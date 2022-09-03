Грають з вогнем: туристок попередили про єгипетську в’язницю за порушення ряду інтимних правил

«Поводьтеся порядно, бережіть себе», – попередила туристок, які збираються надовго залишитися або просто відпочити в Єгипті, блогер, що довго живе в країні Пірамід. Умовно-припустимі з погляду європейської моралі речі в Єгипті — справжня «гра з вогнем», серйозно загрожує тюремним ув’язненням і депортацією, попереджає блогер. Здебільшого це стосується інтимних стосунків із місцевими жителями.

Де ж пролягає «зона ризику»? Як розповіла блогер, їй «довелося поспілкуватися» з туристками, які «легковажно балакали про особисте життя». Ми на пляжі познайомилися. Декількома словами перекинулися. І вони розповіли чим займаються в Єгипті. Я хоча б поговорила з ними і пояснила, що так у Єгипті поводитися не можна. Але інша людина за таку відвертість могла просто здати в поліцію», – заявила блогер.

За її словами, для Єгипту це «звичайна історія»: «прилітали у відпустку, але сподобалося, вирішили залишитись, гроші закінчилися». «Одна зізналася, що знайомиться на сайті та запрошує чоловіків на спеціальний масаж за 1000 фунтів. Інша засмагала з єгиптянином, на запитання «хто це з тобою», сказала, що це просто так, грошима їй допомагає. Або буває, що прилітають пожити на квартирі у єгиптянина, на його утриманні», – розповіла блогерка.

Далі вона зауважила, що цим її знайомим пощастило — вони благополучно відлетіли. Але «за такі справи за ними єгипетська в’язниця плаче». «Надання інтимних послуг за гроші – це страшний злочин в арабській країні. Поліція в Єгипті працює дуже добре, не треба її недооцінювати. По скарзі охоронця будинку, сусіда тощо, приїде рейд і красуню заберуть розбиратися», – попереджає блогер. Причому для арешту достатньо свідчення чоловіка, що дівчина надає послуги за гроші, і навіть просто самого факту наявності грошей у квартирі.

До речі, аналогічно ризикують потрапити до в’язниці ті, хто намагається жити з єгиптянином без шлюбу, тобто, не оформивши навіть місцевий найпростіший різновид шлюбного контракту (ОРФІ). За словами блогера, погоджуючись без цього папірця на зустріч із єгиптянином на квартирі, дівчата дуже ризикують. «У Єгипті не можна перебувати з арабським чоловіком в одній квартирі наодинці. Тут, наприклад, майстра жінка викликає – залишає двері у квартиру відчиненими, щоб сусіди могли переконатися, що нічим «таким» у сенсі інтиму вони там не займаються», – пише блогер. “Настукати” може консьєрж, прибиральник і т.д. Для туристки той самий результат — розгляд та в’язниця.

«За законом Єгипту, хто попався, якщо немає громадянства, то лише депорт. Але спочатку потримають у жахливій єгипетській в’язниці. Нині лише в одній поліцейській дільниці у Каїрі сидить уже 10 слов’янка за цей рік. Сплять на картонці. Усі кажуть – мовляв, познайомилася з хлопцем і до нього приїхала», – розповідає блогер. Причому загалом турбують долі цих дівчат лише «добрих людей із груп у соцмережах», самі ж бойфренди «випаровуються». «Поводьтеся порядно, бережіть себе», – підбиває підсумок блогер.