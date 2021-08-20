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EVER GIVEN успішно пройшли через Суецький канал на зворотному шляху (ВІДЕО)
AP
ЄГИПЕТ

Ever Given успішно пройшов через Суецький канал на зворотному шляху (ВІДЕО)

Гліб Парфененко

У п’ятницю з портового міста Єгипту Суец доносилися гучні зітхання полегшення, коли контейнеровоз під прапором Панами Ever Given успішно перетнув Суецький канал на зворотному шляху.

Перебуваючи на міжнародному маршруті протягом шести днів, Ever Given заблокував рух сотень суден, в результаті чого канал втратив мільйони доларів.

Корабель викликав серйозні затримки в глобальному ланцюжку поставок під час його перебування в каналі, що призвело до зростання цін на нафту і сировину, а також затримки близько 422 інших судів на обох кінцях каналу.

Генерал-лейтенант Осама Рабі, глава Управління Суецького каналу, очолив групу, яка контролювала прохід корабля, який повертався з голландського порту Роттердам після розвантаження свого вантажу.

Ever Given тепер відправляється в Китай для обслуговування.

Корабель пройшов через північний вхід в канал в Порт-Саїді в супроводі двох локомотивів, один спереду, а інший ззаду.

Два старших провідника в відомстві обережно вели корабель по каналу.

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