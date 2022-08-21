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ЄгипетІталіяСША

Експерти розповіли, як обманюють туристів в Єгипті, Італії та США

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Експерт за подорожами розкрила схеми обманів туристів в Єгипті, Італії та США

Експерт із подорожей Розі Пантер розповіла, як туристів обманюють у трьох популярних країнах.

За словами Пантер, у Єгипті часто дурять із катанням на верблюдах. Турист платить гроші та підіймається на тварину. Але після прогулянки самостійно спуститися донизу він не може, і шахрай просить за “спуск” додаткову плату.

В Італії поширена схема з “підробленою дитиною”. Літня жінка робить вигляд, що спотикається і кидає малюка на руки туристу. Поки мандрівник перебуває у збентеженні, кишенькові злодії відразу підходять до нього і непомітно крадуть цінні речі.

У США несумлінністю славляться таксисти. Деякі з них допомагають туристам витягнути сумки з багажника, але якщо їх багато, витягують не всі. Деякі мандрівники помічають зникнення лише після того, як водій поїхав.

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