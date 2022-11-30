Експерти розповіли про дивні закони єгиптян, про які краще знати туристу

Офіційний робочий тиждень у Єгипті триває з неділі по четвер. Тому деякі установи можуть бути закриті у п’ятницю та суботу. Про що ще варто знати, якщо ви збираєтесь відвідати Єгипет, читайте у статті “ДІП”.

Перед поїздкою краще переконатися, що ваша аптечка (зокрема через рецептури) не стане предметом скандалу в єгипетському аеропорту. Наприклад, анальгетик Трамадол заборонено в Єгипті через використання його місцевими жителями як опіоїд.

Існують серйозні наслідки для іноземців за перевезення наркотиків: депортація, тривалі терміни ув’язнення і навіть страта.

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Любите зйомки з дрону? На жаль, у цій країні без спеціального дозволу отримати захоплюючі кадри пірамід та пустель не вийде. А найкраще залишити свій дрон удома (навіть якщо ви їдете через Єгипет транзитом), бо були випадки, коли працівники митниці в аеропорту Каїра вилучали гаджети. Якщо з якоїсь причини дрон вам необхідний, повідомте про це Управління цивільної авіації Єгипту електронною поштою: [email protected]

Якщо ви випадково фотографуєте когось поруч із військовим об’єктом (ймовірно, ви навіть уявлення не мали, що це він), то до вас можуть підійти офіцери і вимагати припинити зйомку. Вони також попросять показати а потім видалити зроблені кадри.

Готель у Єгипті не дозволить власнику єгипетського паспорта та парі іноземців проживати в одній кімнаті. Різностатевих єгиптян без штампу про шлюб також разом не заселять. Але при цьому ви можете без проблем розділити готельний номер або апартаменти з єгипетськими друзями тієї самої статі, що ви.

Єгипет є ісламською країною, тому краще зробити вибір у бік скромного одягу. Особливо якщо планується поїздка до сільської місцевості, відвідування мечеті, базару (ринку) та під час священного місяця Рамадан (священного посту). Жінкам рекомендується носити те, що закриває ноги та плечі, а чоловікам – груди.

А ось носити ЛГБТ-символіку на території єгипетської держави – не найкраща ідея. Прояв близькості та прихильності в одностатевих парах може спровокувати непотрібну увагу з боку представників влади, наприклад, поліції.

У червні 2018 року ліванську туристку засудили до восьми років в’язниці за те, що вона розмістила у соцмережах відео, в якому висловилася про Єгипет у нецензурній формі. Її заарештували в аеропорту Каїра перед вильотом додому. Тому ми радимо утриматися від негативних висловлювань про Єгипет та його мешканців у публічному просторі до повернення на батьківщину.

Не вживайте алкоголь у громадських місцях. Це правило не поширюється на ресторани, кафе (з відповідною ліцензією на продаж напоїв) та бари при готелях. Однак будьте готові до того, що під час Рамадану “сухий закон” може бути більш жорстким.

Уникайте будь-яких поїздок у провінцію Північний Синай, район в межах 50 кілометрів від кордону з Лівією, оазис Сіва, Західну пустелю (включаючи оази Бахарія, Баваті, Дахла і Фарафра), а також Білу і Чорну пустелі у зв’язку з військовими операціями, що продовжуються. проти терористів

Іноді у Єгипті спалахують осередки невдоволення місцевого населення. Тримайтеся подалі від демонстрацій. Жінкам слід виявляти особливу обережність, оскільки під час протестів є серйозна небезпека сексуальних посягань; якщо вас оточить група розлючених людей, то втекти може бути важко.