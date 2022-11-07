Експерти пояснили, чому не варто їхати в Хургаду і Шарм-еш-Шейх

У Єгипті є два найпопулярніші курорти, де завжди відпочиває більшість туристів, але варто розглянути й інші пляжні напрямки в цій країні. Про те, чому не варто розглядати Хургаду та Шарм-еш-Шейх для відпочинку – у матеріалі “DIP”.

Як відомо, ці курорти приваблюють більшість туристів. Вони мають розвинену інфраструктуру та гарні готелі. Крім того, якщо ви берете путівку через туроператора, вони підкажуть вам готель, що відповідає вашим вимогам. Проте досвідчені туристи радять розглянути інші курорти Єгипту: Макаді Бей, Марса Алам, Ель Гуна, Сома Бей та інші.

Дуже багато туристів

Так як Хургада та Шарм-еш-Шейх користуються великою популярністю, у сезон туди приїжджає дуже багато туристів. Готелі буквально ломляться від людей, тому більшість мандрівників наперед бронюють путівки туди. Якщо ви хочете швидко відлетіти на ці курорти в сезон, зробити у вас цього не вийде. Усі лежаки біля басейнів займають ще з ранку, а на вечерю перед рестораном накопичується черга. На екскурсії набиваються повні автобуси, а вечорами у містах практично не видно місцевих.

Тому якщо ви хочете спокійний і тихий відпочинок, вам варто розглянути менш популярні курорти Єгипту. Хургада та Шарм-еш-Шейх дуже завантажені у сезон.

Завищені ціни

Хургаду і Шарм-еш-Шейх можна порівняти з брендовим одягом, за який переплачують багато людей. При плануванні подорожі туди є ризик сильно переплатити за проживання лише через те, що ви живете на популярному курорті. Як заявляють туристи, ціни на проживання на менш популярних курортах можуть бути нижчими на 30-50% від вартості. Готельєри роблять це для того, щоб залучити якнайбільше туристів у регіон і зробити готелі привабливішими.

Одноманітні готелі

Якщо ви будете гортати готелі в Хургаді та Шарм-еш-Шейху, то зверніть увагу на те, що всі вони приблизно однакові і пропонують послуги, які один від одного не відрізняються. В інших курортних містах готелі намагаються виділитися, наприклад, різноманітністю страв, ресторанів чи послуг. Приїжджаючи на новий курорт, ви однозначно отримаєте новий досвід, тому що кожен готель намагається виділитися та скласти конкуренцію популярнішим готелям.