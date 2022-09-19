Експерти назвали головні хитрощі турецьких та єгипетських готелів для економії та заробітку

Експерти назвали найбільш поширені хитрощі, що застосовуються готелями в Туреччині та Єгипті з метою економії.

Першим прийомом аналітики назвали прийом гостей із затримкою заселення. Туристам пояснюють, що номер поки що не готовий, і пропонують відпочити біля басейну та скористатися баром за рахунок закладу. За ці кілька годин готель прийняв доплату від тих, хто не захотів виселятися за півдня до виїзду в аеропорт. Таким чином, готелі збирають додатковий заробіток.

Другим за популярністю прийомом аналітики назвали розведений водою алкоголь. Цим грішать деякі готелі Туреччини та Єгипту, які пропонують відпочинок за системою “все включено”, заявили експерти.

Третій за популярністю спосіб економії – це брехлива зміна білизни. Так готелі заощаджують на пральнях.

Їжа і басейн доступні не завжди, а строго по годинах, заселення в номер з видом на пустир (для того, щоб вимагати доплату за вид на море – близько 20-25 доларів в обох країнах) та інші побори такого ж роду – наприклад, “безкоштовна поїздка на екскурсію” на фабрику або в магазин, в ході якої виявляється, що готелем оплачена дорога тільки туди.

Крім того, нерідко готелі схвалюють броню номерів більшій кількості гостей, ніж вони здатні розмістити. У цьому випадку туристів просто заселять до готелю, якого вони не обирали.

Експерти також розповіли про “чисто єгипетську” хитрість – трансфер у найближчу аптеку або супермаркет. Якщо на турецькому узбережжі інфраструктура завжди десь поблизу від готелю, то єгипетською найближча аптека може бути “в 20 кілометрах по пустелі”, чим активно користуються як чергові на ресепшені, пропонуючи трансфер за потрійною ціною, так і місцеві таксисти.