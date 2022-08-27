У Єгипті назвали 10 пам’яток, обов’язкових для відвідування туристами

Десять визначних пам’яток, які обов’язково потрібно побачити в Єгипті туристу, представили єгипетські експерти на сторінках Daily News Egypt.

Що цікаво, до переліку визначних пам’яток Єгипту увійшло як спадщина Стародавнього Єгипту, так і природні багатства, причому не тільки визначні пам’ятки, відомі кожному, на зразок єгипетських пірамід, а й оригінальні пропозиції.

На першому місці, звичайно, піраміди Гізи. Три знамениті піраміди, побудовані між 2550 і 2490 роками до нашої ери, і Сфінкс, що «примикає до них», є однією з основних «точок тяжіння» туристів.

Великий єгипетський музей (GEM), який, як очікується, стане найбільшим у світі археологічним музеєм, коли він відкриється найближчим часом. Головне в його експозиції — давньоєгипетські скарби, зокрема колекція Тутанхамона.

Долина царів у Луксорі, одна з найзнаменитіших археологічних пам’яток у світі з гробницями стародавніх фараонів – від Тутмоса I до Рамзеса X або з 1539 по 1075 рр. до н.е.

Храм Абу-Сімбел, два масивні храми, що нині знаходяться в місті Асуан, Верхній Єгипет. Храм було прийнято до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Храми-близнюки спочатку були вирізані зі схилу гори в 13 році. I століття до н.

Карнакський храм – величезний комплекс із храмів, пілонів, статуй та окремих будівель у Луксорі. Він був прийнятий до Списку всесвітньої спадщини у 1979 році.

Хан Ель Халілі – знаменитий ринок в історичному Каїрі.

Рас Мохаммед – природний заповідник на Синайському півострові, до речі перший морський район, що охороняється на Близькому Сході і в Африці. “Мекка” для любителів підводного світу

Висяча церква чи коптська православна церква Святої Діви Марії у Старому Каїрі. Одна із найстаріших церков у Єгипті та на Близькому Сході, яку бачив рідкісний вітчизняний турист.

Мечеть Аль-Азхар, яка пробула мечеттю та університетом понад тисячу років. Також не надто відома туристові.

Каїрська вежа завершує список цілком сучасна пам’ятка: Cairo Tower, вона ж телевежа. За традицією, тут є оглядовий майданчик – до речі, це найвища бетонна конструкція у Єгипті та Північній Африці.