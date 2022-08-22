Єгипетський готель жахів: туристи шоковані, а турагент перестав пропонувати цей готель Хургади

У будь-якій країні враження від відпустки може зіпсувати готель, а в Єгипті – тим більше. Турагент розповіла про чотиривідомий готель жахів Mirage Bay Hurgada, від перебування в якому в шоці залишилися польські та німецькі відпочиваючі.

«А мені сумно. У свій час я дуже любила і активно бронювала цей готель. Чудова, зелена територія, просторі номери в бунгало, великий аквапарк та лагуна з комфортним, пологим входом у море – все це разом із невисокою вартістю повністю компенсувало недоліки готелю. Щоправда, і недоліків було небагато, крім того, що готель вже справді дуже старий. Дуже вже багато скарг на буквально гори сміття та антисанітарію у готелі. На жаль, судячи з численних фотографій, це дійсно так», – зазначила експерт на своєму блозі.

Втім, туристи теж, м’яко кажучи, не в захваті від цього об’єкта. Так, сім’я, яка нещодавно повернулася звідти, розповіла про тягар перебування в цьому готелі. Серед плюсів туристи відзначили звичайний стан номера, великий пляж та чисте тепле море. Проте решта виявилася «жесть».

Наведемо цитату із сайту, що збирають рейтинг готелів по всьому світу Tophotels: «Відсотків 90 відпочиваючих – це єгиптяни. І це “жесть”, це цигани і ніяк інакше, вони брудні, де їдять там і блюють, кидають пляшки, пакетики від чіпсів та інше і в басейн і біля лежаків і з балконів заради забави. Спати нам не давали, репетували, гиготали, танцювали прямо в номерах, я на них скаржилася, охорона приходила, але толку особливо не було, і сама до них ходила. Але поки вони не ляжуть години о третій, слухатимете їх, а о сьомій вони вже йдуть на море і починають стукати в двері сусідніх номерів, бо вони приїжджають «кодлами» і так ходять скрізь. Коротше, поки місцеві відпочивають у готелі, робити іноземним туристам там нічого. Хотіла поміняти номер, але мені сказали немає сенсу – вони скрізь, типу терпіть. Купила та терпи?! До мінусів також віднесу їжу: вона вся горіла, пересмажена, олія капає, мій шлунок постраждав, беріть обов’язково Мезім чи щось подібне. Фруктів у сезон зовсім не було: яблуко, диня та кислий апельсин. Я більше туди ні ногою!

Довідка: Mirage Bay – готель розташований на першій береговій лінії, в безпосередній близькості від аеропорту міста-курорту Хургада. На території – басейни, аквапарк, ресторани. Гості живляться за системою All Inclusive.