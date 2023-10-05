Єгипет вперше: шість речей, які обов’язково варто врахувати під час поїздки

Єгипет завжди був одним із найпопулярніших напрямів для подорожей: за своєю популярністю в туристів він поступається лише Туреччині. З настанням холодів ця країна перетворюється на один із найдоступніших напрямків для гарантованого сонячного відпочинку.

Сонце в Єгипті світить 364 дні на рік, проте багато хто ще не готовий поїхати в країну і насолодитися його унікальною історією, пам’ятками, теплим морем і спокійними готелями.

1.Як правильно вибрати готель?

Єгипет відомий своєю розвиненою туристичною інфраструктурою та широким вибором готелів. Традиційно готелям надається зірковість від 1 до 5. Однак, враховуючи, що стандарти готелів у різних країнах світу різні, ми рекомендуємо вибирати готелі 4-5 зірок, які за рівнем сервісу та комфорту будуть відповідати європейським 3 та 4 зіркам. Вибір готелю нижче класу може розчарувати.

Ще один важливий момент – тип готелю: є готелі, що пропонують проживання тільки для дорослих, що означає спокійніший відпочинок; є готелі, що підходять для сімей з дітьми, з вигодами та пропозиціями, що підходять для дітей. Також слід звернути увагу на тип харчування, включений у пропозицію готелю, та обрати те, що підходить саме вам.

Найбільш популярним вибором для курортного відпочинку, коли багато часу проводиться в готелі, є система “все включено”, що означає відсутність додаткових витрат на харчування та напої. При першій поїздці до Єгипту особливо важливо обговорити всі ці деталі з турагентом, щоб вибрати готель, що відповідає вашим вимогам.

2. Коли їхати до Єгипту?

Найбільш популярним часом для поїздок до Єгипту є період із жовтня до квітня. З грудня до лютого в Єгипті вдень стоїть тепла, літня погода, що ідеально підходить для латвійських мандрівників, які активно насолоджуються сонцем. Однак, оскільки в цей час у країні зима, увечері вам знадобиться легка куртка або светр, а відразу після заходу сонця стає ще прохолодніше.

Зима – найкращий час для огляду найпопулярніших пам’яток, відвідування пірамід Гізи, стародавнього Луксора, круїзу по пустелі – температура не надто висока. Літня погода в Єгипті мало чим відрізняється від південноєвропейського літа, особливо останніми роками, коли температура в Італії та Франції досягає 40 градусів. Тому, обмірковуючи плани поїздок на наступний рік, Єгипет варто розглядати як весняно-літній напрямок. Майте на увазі, що найспекотніша погода стоїть у липні, а липень-серпень буде найкращим часом для подорожі для тих, хто небайдужий до манго, коли сезон цього смачного фрукта у розпалі.

3. Як заощадити час та гроші на екскурсіях?

Join UP! Baltic рекомендує Єгипет не тільки тим мандрівникам, які воліють лінивий відпочинок біля басейну або біля моря, але й тим, хто любить активний відпочинок, пригоди та нові цікаві місця. У Єгипті найбільш зручним і безпечним способом пересування країною, а також відвідування різних розваг (наприклад, дайвінг і огляд коралів, катання на квадроциклах по пустелі і т.д.) та історичних місць, таких як Піраміди Гізи, Луксор, є організовані екскурсії з місцевими гідами. Екскурсії можна придбати в готелі або через турагентство чи туроператора, але не купуйте екскурсії, що пропонуються на вулиці.

4. Візьміть із собою готівку

У Єгипті можна розплатитися банківською карткою, але не скрізь, тому важливо мати при собі готівку. Ви можете розплачуватися євро, доларами та єгипетськими фунтами. Зверніть увагу, що в Єгипті прийнято давати чайові обслуговуючого персоналу.

5. Що робити та чого не робити?

Незважаючи на те, що країни з розвиненою туристичною індустрією відрізняються відкритістю та гостинністю, важливо пам’ятати, що при відвідуванні країни необхідно враховувати місцеві звичаї та закони. Наприклад, хоч би як хотілося зняти туристичне відео за допомогою дрона, в Єгипті це заборонено. Так само заборонено фотографувати поліцейських та військових, а щоб сфотографувати місцевих жителів, у них потрібно запитати дозволи.

При огляді визначних пам’яток також бажано взяти з собою шарф або легку кофту, оскільки при відвідуванні деяких пам’яток та об’єктів, таких як мечеті, церкви та синагоги, необхідно прикривати руки та ноги.

Дуже важливо відзначити, що корали знаходяться під охороною, і навіть якщо ви знайшли на пляжі шматочок коралу, не варто його брати додому. За єгипетськими законами це є кримінальним злочином, а штраф може перевищити 1000 доларів США.

Але в Єгипті існують не лише заборони. Деякі місцеві традиції досить цікаві для туристів. Наприклад, торгуватися та ще раз торгуватися. Але і тут є кілька нюансів: якщо ви не плануєте купувати, то не варто торгуватися, а якщо плануєте, то спитайте ціну товару і почніть торг приблизно з половини того, що ви готові заплатити. У багатьох випадках вам вдасться купити те, що ви хочете за дуже вигідною ціною.

6. Підготуйте паспорт та забронюйте поїздку

Подорож до Єгипту – це той випадок, коли економічно вигідніше та зручніше скористатися послугами туроператора, а не їхати самостійно. Туроператор все зробить за вас: переліт, готель, трансфери. І за нижчою ціною, ніж якби ви це робили самостійно.

Наразі зимові поїздки до Єгипту розпочинаються від 600 євро за двох. Але не варто забувати про те, що необхідно перевірити термін дії паспорта та вчасно замінити його. Для того, щоб поїздка стала можливою, термін дії паспорта, що залишився, повинен перевищувати шість місяців.

Вам також буде потрібна віза, яку можна отримати в аеропорту після прибуття в Єгипет і вартість якої складає 25 євро.