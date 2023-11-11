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Єгипет платитиме за авіадоставку туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Єгипет платитиме за авіадоставку туристів

Єгипет готовий відповісти на ризики географічного та політичного становища через близькість ізраїльсько-палестинського конфлікту фінансовою підтримкою тих, хто постачає туристів до країни пірамід. Насамперед це стосується авіатранспорту, який привозить на курорти 80% туристів. Так можна трактувати докладну заяву, яку зробив у Лондоні на туристичній виставці WTM міністр туризму Єгипту Ахмед Ісса.

Нагадаємо, він заявив про новий варіант субсидії для перевізників, які доставляють туристів у Шарм-ель-Шейх. Субсидія становила 500 доларів за кожен рейс.

Крім того, міністр заявив про продовження програми стимулювання перельотів до Єгипту. Відповідно до її правил — а програма була заявлена ще в травні 2022 року, авіакомпанії та туроператори-консолідатори перевезення залежно від курорту призначення та завантаження борту отримували виплати до 1500 доларів за кожен рейс. Програму передбачалося згорнути у жовтні 2023 року, проте вона отримала «друге дихання» і продовжена на зимовий сезон 2023-2024. Показала себе підтримка добре – кількість рейсів до Єгипту за час дії програми збільшилась на 44%.

При цьому субсидія за Шарм-ель-Шейх діятиме окремо. Тобто за приліт можна буде отримати 2 тис. доларів.

Нагадаємо, що також міністр підтвердив, що туристи стривожені та почалися ануляції. Загалом, за його словами, зафіксовано 10% відмов від турів. При цьому загальний стан туризму поки що тривоги не викликає: станом на кінець жовтня кількість іноземних гостей у країні збільшилася на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. При цьому Німеччина посіла перше місце із 10% приросту по країні.

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