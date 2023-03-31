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Єгипет планує запровадити п’ятирічну туристичну візу для громадян 180 країн

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Єгипет планує запровадити п'ятирічну туристичну візу для громадян 180 країн

Влада Єгипту планує ввести п’ятирічну туристичну візу для громадян 180 країн, щоб стимулювати розвиток туризму, повідомляє Interfax з посиланням на газету Egyptian Streets.

„З метою стимулювання розвитку туризму міністерство туризму та старожитностей Єгипту планує видавати багаторазові туристичні візи для громадян 180 країн. Передбачається, що віза діятиме протягом п’яти років, її вартість становитиме $700”, – пише видання.

Як зазначає газета, якщо туристи мають діючу візу, то вони все одно можуть отримати п’ятирічну турвізу в аеропортах Єгипту.

Влада розраховує залучати до Єгипту більше туристів з Китаю, Індії та Туреччини, вони зможуть отримати в’їзні візи в єгипетських портах, навіть якщо прибувають як самостійні мандрівники. Також республіка зацікавлена у туристах із США, Великобританії та країн Шенгенської угоди.

Наразі одноразову візу до Єгипту можна отримати онлайн за $25, вона дозволяє перебувати в країні до 30 днів. Вартість 90-денної багаторазової візи – $60, максимальний термін перебування також обмежений місяцем.

Новий захід влади спрямований на залучення до Єгипту туристів з усього світу. Щорічно планується збільшувати кількість туристів на 30%, а до 2028 року турпотік до республіки має досягти 30 млн.

Раніше в березні міністр туризму та старожитностей Єгипту Ахмед Ісса заявив, що у 2022 році країну відвідали 11,7 млн туристів.

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