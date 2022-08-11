Єгипет перестоїть Хургаду на кшталт люксових курортів ОАЕ: опубліковані плани

Розкішні вілли та п’ятизіркові готелі з власними вертолітними майданчиками та яхтовими портами, швидкісне метро та залізничне сполучення, острівні курорти а-ля Венеція та багато іншого – такий план розвитку, схожий на курорти ОАЕ, представив єгипетський курорт Хургада. План розрахований на довгострокову перспективу — 20-30 років, але деякі проекти планується реалізувати в найближчому майбутньому — зокрема, проект залізниці Каїр — Хургада.

Автори плану нагадали, що курорт Хургада — один із найвідоміших туристичних брендів світу, який відвідують щонайменше 5 млн туристів більш ніж 100 національностей за рік. Не дивно, що саме їй відведено перше місце у глобальному плані розвитку у Єгипті.

План передбачає створення кількох нових курортних районів та розвитку існуючих — до них увійшли Сахл Хашиш, «нове місто» Хургади, Місто Рів’єра, курорти Тавіла, Макаді та ін. Наприклад, планується, що Сахл Хашиш стане «інтегрованим містом» на майже 14 тис. акрів площі, де передбачається відбудувати масу нової інфраструктури, у тому числі парк розваг, сафарі-зону, оперний театр, а також лінію наземного швидкісного метро, ​​конгрес-центр та університет. Не обійдеться, звісно, ​​і без розкішних готелів — зокрема, у найбільшій лагуні на Червоному морі планується створити житловий квартал «Венеція».

Курорт Тавіла стане місцевим «Лонг-Айлендом» – на одному з островів Червоного моря буде збудовано п’ятизірковий готель під керуванням одного з найвідоміших готельних брендів у світі. Також на острові буде розташована пристань для яхт, місця для дайвінгу та майданчик для посадки гелікоптерів. Причому це також проект, який планується здійснити за кілька місяців.

У Сафазі обіцяють розширення вже існуючого порту, який має стати новим багатоцільовим терміналом з площею 810000 квадратних метрів і глибиною 17 м. Тут передбачається круїзний і рибний порт з усією інфраструктурою. Також новий проект включає й оновлення залізничного вокзалу Хургади — його захопить третя лінія Єгипетського експресу. По всій території курорту між 3 станціями курсуватимуть 6 поїздів зі швидкістю 250 км/год та 12 поїздами зі швидкістю 160 км/год. Їхній маршрут наступний? Станція Сафага – Станція Рів’єра Сахл Хашиш – Станція Хургада.