Єгипет озвучив вражаючі дані по турпотоку у Хургаді

Рекордну цифру прибуття до аеропорту Хургади озвучили єгипетські ЗМІ. Згідно з ними, вперше приблизно за півроку до аеропорту в один день прибули одночасно 112 регулярних та чартерних рейсів із різних європейських аеропортів. Загалом на них прибуло близько 17 000 європейських туристів. Лідирують, як і в Туреччині, німці.

За даними єгипетських ЗМІ, минулий рекорд щоденних прибуттів був досягнутий у квітні — і він був вищим. Тоді аеропорт прийняв 127 рейсів і в середньому 20 тис. туристів.

Також у Єгипті підрахували, що на момент кінця літнього сезону Єгипет повернувся на друге місце серед закордонних напрямків для росіян. Хоча обсяги поки що з «досанкціонними» не порівняти — лише 345.7 тис. туристів прибули з Росії.