Єгипет остаточно перестав бути російським – так відреагувала росіянка, яка проживає в Шармі, почитавши статистику з туристів у цій країні. За її словами, російських туристів у Єгипті зараз небагато, і хоча єгиптяни не втрачають оптимізму, статистка показує, що кількість росіян у Єгипті зменшується.

Насамперед вона наводить статистику щодо Єгипту від Всесвітньої туристичної організації. Згідно з нею, у 2019 році (до пандемії) Єгипет відвідали 13 млн осіб, у 2020 році – 3,7 млн осіб (no comment – зазначає блогер), у 2021 році приблизно 8+ млн осіб, а в 2022 році – 11, 7 млн осіб (+46% до минулого року). Як додає блогер, росіян із них було менше мільйона (приблизно 900 000 осіб).

«Є статистика по Хургаді – всього 4 млн туристів у 2022 році, з них найбільше німців – 1,16 млн. Росіяни на другому місці, але з величезним відставанням – 472 000 осіб. Замикають п’ятірку лідерів чехи, поляки та британці. За Шармом таких даних немає, але і тут явно лідирують європейці (але не німці, які традиційно летять у Хургаду, а скоріше італійці). У 2022 році на Південному Синаї побувало приблизно 440 000 росіян», – додала блогер і зробила висновок – туристів з Росії «не сказати, щоб багато».

Також блогер зазначила, що до лютого 2022 року на росіян та українців припадало 35-40% всього турпотоку, але після російського вторгення в Україну все знову впало. У результаті зараз російський ринок відстає від середніх показників за останні роки приблизно на 40% – таку оцінку дав міністр туризму та давнини Ахмед Ісса.

Блогер також нагадує, що у 2028 році єгипетські чиновники хочуть приймати 25-30 млн туристів на рік. «Навіть із зменшенням російського турпотоку результати показують, що ми зможемо досягти чи перевершити нашу мету, дасть Бог у 2023 році», – цитує вона єгипетського міністра туризму.

Падіння турпотоку з Росії у 2022 році вдалося компенсувати за рахунок туристів з інших країн – також запевняє блогер. За січень-лютий 2023 року до Єгипту прилетіли на 30% більше закордонних гостей, ніж у ці місяці 2022 року. Причому найбільший приріст у італійців — там, за деякими даними, приріст +250%. Також зріс турпотік із США, Польщі, Німеччини та Казахстану, Великобританії, Франції, Саудівської Аравії та Іспанії. Крім того, в Єгипті сподіваються на повернення китайських туристів – до пандемії у 2019 році їх прилетіло 220 000. У результаті завдяки всім цим ринкам ще у другому півріччі 2022 року Єгипет подолав наслідки втрати українського туризму та чергового скорочення на російському ринку.

«Чиновники кажуть, що подальше зростання турпотоку обмежене нестачею готельних місць та недорогих рейсів. Тому основні напрямки розвитку закордонного туризму – збільшення кількості авіарейсів, будівництво нових 4- та 5-зіркових готелів та спрощення процедури отримання візи. Також Єгипет продовжив програму стимулювання рейсів іноземних авіакомпаній – останні два роки закордонним перевізникам виплачували від 1500 до 3000 доларів за рейс. Сума залежить від частоти польотів, завантаженості рейсів та напряму. З квітня 2023 року цю програму продовжать на новий термін», – додала блогер.