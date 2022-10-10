Єгипет може стати останнім притулком коралів на тлі глобального потепління

Біля берегів Єгипту довгий кораловий риф світиться тисячею кольорів. Тут, у Червоному морі, простягається те, що може бути «останнім притулком для коралів», кажуть дослідники, на яких посилається агентство Франс Прес.

“У нас є переконливі докази того, що цей кораловий риф є надією людства на збереження коралової екосистеми”, – каже Махмуд Ханафі, фахівець із морського середовища з Університету Суецького каналу.

Причина в тому, що величезний риф Червоного моря, що становить 5 відсотків коралів планети, дуже терпимий до потепління води, пояснює вчений. Ця перевага для цього узбережжя, знайомого дайверам усього світу, тоді як глобальне потепління та забруднення вже знищили 14 відсотків коралів планети в період з 2009 по 2018 рік.

Однак біля берегів Єгипту кораловому рифу загрожує інша небезпека: люди з їх масовим туризмом, надмірним виловом риби та заливкою бетону, додає BTA.

Приреченість до кінця століття

Корали займають лише 0,2 відсотка світового морського дна. Однак вони є домівкою для принаймні чверті морської фауни та флори, і понад 500 мільйонів людей безпосередньо залежать від них для риболовлі, залучення туристів або просто продовження проживання на їхній території, оскільки кораловий риф захищає від ерозії.

Однак, якщо потепління продовжиться, корали на найменших глибинах “не доживуть до кінця століття”, попереджають експерти ООН із клімату.

Навіть при обмеженні глобального потепління до плюс 1,5 градусів Цельсія в 2100 році в порівнянні з доіндустріальною епохою – мета, поставлена ​​в 2015 Паризькою угодою, але в даний час недосяжна – 99 відсотків коралів не зможуть пережити все частіші морські теплові хвилі.

Цього літа одна з таких теплових хвиль знову знебарвила 91 відсоток Великого Бар’єрного рифу Австралії завдовжки 2 300 кілометрів, який є об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

Знебарвлені корали можуть відновитися, якщо погодні умови покращаться, за винятком тих, що зазнали значних пошкоджень або пережили багаторазові хвилі спеки.

Пам’ять про льодовиковий період

Корали в Єгипті, схоже, не підкоряються цьому правилу. Причина? “Біологічна пам’ять розвинулася в ході еволюції, – пояснює Еслам Осман із Університету короля Абдалли у Саудівській Аравії.

Разом з іншими дослідниками Осман виявив, що личинки коралів у Червоному морі прибули з Індійського океану через Аденську затоку наприкінці останнього льодовикового періоду 12 000 років тому.

Прибувши з південної частини Червоного моря, ці личинки мали пройти через дуже теплі води, які діяли як фільтр і пропускали лише види, здатні вижити за температури до 32 градусів, пояснює дослідник.

Далі на південь, у Судані, де вода тепліша, морські теплові хвилі викликали епізоди знебарвлення.

З іншого боку, у північній частині Червоного моря, де температура м’якша, “корали все ще можуть витримати підвищення температури на один, два або навіть три градуси”, – зазначає Осман.

Заповідна територія

Така стійкість коралових рифів має на увазі “відповідальність”, попереджає Махмуд Ханафі. Про це мають знати ті, хто займається туристичним бізнесом на Червоному морі, на частку якого припадає 65% цього життєво важливого сектору для єгипетської економіки у розпал кризи, продовжує він.

Вчений закликає Міністерство охорони навколишнього середовища оголосити весь кораловий риф площею 400 квадратних кілометрів, що охороняється, який практично примикає до узбережжя.

Це, за його словами, підвищить толерантність та стійкість коралів за рахунок регулювання діяльності дайверів та рибалок та усунення джерел забруднення.

В даний час тільки половина рифу знаходиться під захистом, а деякі місця для занурень у 10-40 разів перевищують місткість, що рекомендується. З іншого боку, для забезпечення стійкості рибальства його необхідно скоротити у шість разів, додає фахівець.

“Вкрай важливо зберегти північну частину Червоного моря як одне з останніх коралових притулків, оскільки ця територія може послужити розплідником для майбутніх проектів відновлення коралів”, – говорить Еслам Осман.

І в Єгипті, і в Саудівській Аравії вчений був свідком шкоди, завданої будівництвом: стічні води та осідання часток з будівельних майданчиків задихають корали.

За словами вченого, це порочне коло – стійкість коралів та тисячі кольорів приваблюють туристів, для яких будується інфраструктура, що завдає шкоди кораловому рифу.