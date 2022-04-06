Починаючи з вівторка, 5 квітня, до Єгипту прийшла виснажлива спека. Різке підвищення температури в курортних та екскурсійних регіонах неодмінно помітять туристи: у Хургаді +40°C, у Шарм-ель-Шейху +41°C, у Каїрі +39°C. Проте до кінця тижня стовпчик термометра має опуститися до щадних значень, заявило Єгипетське метеорологічне управління (EMA).

З вівторка в країні встановилася дуже спекотна погода вдень, проте вологість у повітряних масах протягом дня, за даними синоптиків, все ще низька, через що туристи поки що не відчувають такої жахливої ​​спеки, як улітку. Згідно з прогнозом погоди, ближче до кінця тижня спека піде на спад. Вже у п’ятницю в Каїрі очікується +32°C, а в суботу – до +30°C.

Максимальні температури, зафіксовані у вівторок, такі:

Олександрія: +36°C

Мерса-Матрух: +37°C

Каїр: +39°C

Хургада: +40°C

Шарм-ель-Шейх: +41°C

Кена: +41°C

Асуан: +41°C

Метеорологи попередили, що слід уникати прямого впливу сонця у ці дні. Крім того, метеобюро випустило оголошення про хмари пилу, що утворилися над територією єгипетської пустелі. Піщано-пилова буря спостерігається в Південному Синаї (Шарм-ель-Шейх), у горах та на півдні країни, а тепер вона дісталася турецької Анталії. Подробиці читайте у матеріалі «В Анталію з Єгипту прийшла нова напасть: туристам важко дихати».

Крім того, раніше Турпром писав, що «Лікар назвала продукти, які не можна їсти натще».