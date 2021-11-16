Для туризму Туреччини розпочався період занепаду: винного вже знайдено, і це зовсім не ковід

Повернення російського турпотоку до Єгипту і особливо відкриття чартерів на курорти країни Пірамід стало головним розчаруванням для турецьких готелів.

Хоча скорочення до мінімуму російського турпотоку до Туреччини у зв’язку з кінцем літнього туристичного сезону було очікувано, турецькі туристичні ЗМІ з неабияким розчаруванням констатують: українці та росіяни, які бажають провести новорічні канікули за кордоном, прямували до Єгипту, а зовсім не до Туреччини, і саме у зв’язку з запуском чартерних рейсів, а також через дешевшу ціну турів до Єгипту ніж до Туреччини – практично на 40-50%.

Нагадаємо, останні десять днів грудня кількість туристів у Єгипті досягне піку, в результаті готелів їм може не вистачити. Таке попередження озвучив в інтерв’ю агентству Аль-Ватан Атеф Абдель Латіф, член Асоціації інвесторів у туризмі Південного Сінаю. Подробиці читайте за посиланням.

Незважаючи на те, що у Шарм-ель-Шейху та Хургаді в листопаді був великий дефіцит місць у готелях, попит перевищував пропозицію і на даний момент продовжують перевищувати, українські та російські туроператори заявляють, що Єгипет посідає перше місце серед напрямків відпочинку у листопаді та грудні.

Туреччина відійшла на другий план і «змагається» вже з Домініканою. За ними в рейтингу переваг йдуть Куба та Об’єднані Арабські Емірати.