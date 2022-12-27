Для росіян Єгипет відкладено на невизначений термін: польоти заборонили, рейси скасували

Обнадійливим для росіян сигналам про швидке повернення рейсів до Єгипту, що надійшли у вихідні від а/к iFly, збутися не судилося. У понеділок туроператор «ТЕЗ Тур» озвучив подробиці, що не настільки обнадійливі для росіян. Коротко – Єгипет відкладено на невизначений термін: польоти заборонили, рейси скасували, гроші пообіцяли повернути.

«У зв’язку з відсутністю дозволу на використання повітряного простору Йорданії, а також введеними обмеженнями на проліт ряду інших держав, а/к «Ай Флай» повідомила TEZ TOUR про вимушену відміну програми міжнародних рейсів до Єгипту з пунктів на території РФ. На поточний момент авіакомпанія практично в повному обсязі виконала зобов’язання щодо вивезення 7500 пасажирів з території Єгипетської Арабської Республіки, організувавши 22 вивезення на рейсах сторонніх авіаперевізників до Москви та інших регіонів Росії», – у прес-службі».

Як додали експерти, у Хургаді станом на 26 грудня залишаються поодинокі туристи, чия відпустка ще не завершена. Їм запропонують варіанти перельоту в індивідуальному порядку. Вивезення туристів із Шарм-ель-Шейху здійснюватиметься з 28 по 31 грудня.

Нагадаємо, історія з Йорданією тягнеться з десятих чисел грудня. Першим із цією проблемою зіткнувся «Пегас», чиї туристи були пересаджені на турецького перевізника Southwind Airlines і їх відправлятимуть на курорти Єгипту з проміжною посадкою в Анталії для дозаправки і тому, що турки не мають права возити російських пасажирів безпосередньо в третю країну – лише з формальною посадкою на території Туреччини.

Далі під удар потрапив і перевізник “ТЕЗ Тур” – авіакомпанія iFly. Йорданія закрила свій повітряний простір для літаків, які не пройшли «дебермудизацію», перевізники одразу кількох туроператорів отримали вимогу від авіаційної влади Йорданії про необхідність надання страхового сертифікату, випущеного в Лондоні та класифікованого А++, щоб мати можливість використовувати повітряний простір цієї країни. Проблема в тому, що на маршруті до Єгипту повітряний простір Йорданії виявляється критичним – його практично неможливо облетіти. Тим більше що літаки з подвійним «громадянством» не пропускають і інші країни. Ті, хто перейшов до російського реєстру, при цьому літають через Туреччину.

У суботу «промайнув промінь надії для російських туристів»: у ЗМІ Йорданії з’явилася інформація, що авіаційна влада країни дозволила iFly заходити в повітряний простір Йорданії на шляху до Єгипту. Однак офіційного підтвердження цього у вихідні так і не надійшло. А в понеділок було озвучено інформацію, про продовження заборони на вильоти.